Дикие гастроли! Показываем, как Оля Левыкина, Андрей Комзов и Евгения Тимакова провели гастротур по бэст-заведениям Самары

Бистро «Земляне»

Оля Левыкина:

Место рядом с домом стало уже родным: меня сложно удивить новым блюдом, а вот постоянным качеством – вполне! Когда пышная лепешка с сочными томатами и сыром ждет за столом, чувствую, как растекается счастье по телу.

Андрей Комзов:

Бифштекс выше всяких похвал: идеальная текстура, сочность, безупречная степень прожарки – все на высшем уровне. Вид из окна создает полное погружение: когда тебе вкусно, а за стеклом кипит уличная суета, становится еще приятнее.

Евгения Тимакова:

«Земляне» неизменно радуют – здесь всегда вкусно. В этот раз впервые попробовала салат с бурратой, и он меня просто очаровал. Сочетание свежести, нежности и чего-то… правильного. Когда еда совпадает с настроением.