Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

Поделиться:

Дикие гастроли! Показываем, как Оля Левыкина, Андрей Комзов и Евгения Тимакова провели гастротур по бэст-заведениям Самары

Где могут встретиться локальные герои из разных метавселенных – соосновательница арт-клуба «Худрук» Оля Левыкина, основатель бренда Volga Mama Андрей Комзов и редакционный эксперт по патитаймингу Евгения Тимакова? Отвечаем быстро и не задумываясь – конечно, в самарских кафе и ресторанах! Собака.ru задумала и реализовала шалость: мы отправили трех известных самарцев в путешествие, составили маршрут по бэст-местам, дали им – нашим героям – несколько часов на то, чтобы обсудить все на свете и попробовать бестселлеры локальной кухни в бистро «Земляне», игристой брассерии Brims, ресторанах «Гринберг», «Хокку», «Супра» и «Где нас нет».   

Бистро «Земляне»  

Оля Левыкина:

Место рядом с домом стало уже родным: меня сложно удивить новым блюдом, а вот постоянным качеством – вполне! Когда пышная лепешка с сочными томатами и сыром ждет за столом, чувствую, как растекается счастье по телу. 

Андрей Комзов:

Бифштекс выше всяких похвал: идеальная текстура, сочность, безупречная степень прожарки – все на высшем уровне. Вид из окна создает полное погружение: когда тебе вкусно, а за стеклом кипит уличная суета, становится еще приятнее.

Евгения Тимакова:

«Земляне» неизменно радуют – здесь всегда вкусно. В этот раз впервые попробовала салат с бурратой, и он меня просто очаровал. Сочетание свежести, нежности и чего-то… правильного. Когда еда совпадает с настроением.

Игристая брассерия Brims

Оля Левыкина: 

Всегда в моем топе заведений (и не только из-за беспроигрышного предложения с безлимитным игристым по звонку колокольчика, но и из-за обилия закусок!). Например, слегка подкопченный попкорн – попадание в мое гастросердце. 

Андрей Комзов: 

Их крофл-меню (читать: вафли с разными вкусами!), вероятно, единственное в городе. А мне всегда любопытно попробовать что-то новенькое и уникальное. Рекомендую брать в игристой брассерии Brims и сладкие, и несладкие варианты.

Евгения Тимакова:

Атмосфера – десять из десяти. Что касается кухни: бриошь с ростбифом и страчателлой – сочное и сытное блюдо с нежным мясом. А десерт – с дымком: ароматный, пряный и очень осенний. После него хочется поверить в магию и немного в кино.

Ресторан «Гринберг» 

Оля Левыкина: 

Сама атмосфера ресторана, расположенного в бывшем доходном доме Соломона Гринберга, заставляет окунуться в исторический контекст. С креманкой игристого и лавачетте с лососем, чтобы все-таки не терять связь с реальностью.

Андрей Комзов:

Впечатлил десерт «Черная жемчужина» – и подача, и вкус были просто на высоте. И да, его точно можно назвать произведением искусства – заставил приятно удивиться. Обязательно советую отведать всем фанатам сладкого – и не только! 

Евгения Тимакова: 

Новое меню – настоящий гастрономический атлас по мирам мяса: стейки, птица, свинина. Я выбрала лосося на подушке из томатов с муссом из соленого масла: звучит сдержанно, а вкус просто благородный. Все по делу – без суеты.

Ресторан «Хокку» 

Оля Левыкина:

Новенький (недавно открывшийся!) «Хокку» – это про взрыв азиатских вкусов, хэндмейд-десерты моти и ассорти том ямов! Идеален для всех любителей потрепать свои вкусовые ощущения. 

Андрей Комзов:

Тут действительно мастерски играют с Азией, сочетая и вкусы, и текстуры. Том ям рамэн – однозначное «да»! А стейк под японским соусом с трюфелем тоже удивил своим гармоничным и сложным букетом.

Евгения Тимакова:

Во-первых, сдержанный интерьер – без ярмарки огней и лампочек. Во-вторых, том ям – наваристый, глубокий, «тот самый», роллы с тунцом татаки – идеальные по форме, нежные по вкусу. В-третьих, моти малина-фисташка – десерт, который обязан быть в законе о гастрономическом счастье!

Ресторан «Супра»  

Оля Левыкина:

Если у вас плохое настроение, то беспроигрышное лекарство – это окутывающее гостеприимство «Супры». Место, где ты становишься главным героем целого вау-ресторана! На десерт советую всем сладкую колбаску (как в детстве!). 

Андрей Комзов:

Хинкальный тест пройден с блеском: хинкали тут в меру сочные, с идеальным тестом! Все, что связано с хачапури и сыром, невероятно вкусное. Сыр (и мы проверяли!) тянется больше метра. Да, и официанты просто красавчики.

Евгения Тимакова:

Вкусно, весело, очень по-грузински. Иммерсивный ресторан, где официанты становятся гостями, а ты – частью большой истории. Можно выпить красного из рога, проиграть в кости, объесться хинкали и ненароком выйти замуж за соседа по столику. 

Ресторан «Где нас нет»  

Оля Левыкина: 

Тут было очень вкусно: от тартара из оленя и дорадо из смокера до брискета. И именно на этом этапе меня посетило главное гастрооткрытие вечера: мой желудок может все (и даже больше!).

Андрей Комзов:

Сейчас в заведении «сезон лося». Тартар из оленины просто выше всяких похвал. Вопреки стереотипу, что дичь – это жесткое мясо, блюдо оказалось нежнейшим, как и стейк из того же лося. Еще впечатлила рыба из смокера – просто отвал башки.

Евгения Тимакова:

В этот раз пошли по дичи. Тартар из лося, стейк из лося с полбой, тарт с вишнево-свекольной начинкой – звучит смело, на деле – идеально выверенно. Я обожаю мясные тартары, и этот точно останется в моем гастросердце!

Фото: Михаил Денисов

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Гастрономический номер

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: