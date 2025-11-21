Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Шесть лучших новых ресторанов Самары и Тольятти

Они – номинанты премии «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти в категории «Лучший новый ресторан» – создают фудтренды, дают двум городам глоток свежего воздуха и задают бодрый ритм всей гастрономии. Знакомьтесь: шесть заведений, которые открылись (и уже успели влюбить в себя волжан!) за прошедший год. Поддерживайте понравившийся проект по ссылке! 

«Земляне»

Хотя бы на некоторое время вернуться в детство? «Мечты!» – скажет кто-то. «Реальность» – уверены мы! Каждый поход в бистро «Земляне» как ностальгический прыжок в прошлое. На завтрак – вареники с вишней, пышные оладушки со сметаной или знаменитая каша «Дружба» – все как у бабушки в деревне. На обед или ужин – куриная котлета с картофельным пюре, пельмени с говядиной или борщ с бородинским хлебом. А фирменные пирожки – вне очереди!

ул. Вилоновская, 24

«Хокку»

Новый (уже третий!) портал в загадочную Азию – ресторан «Хокку» – открыт! Уникальное место, где неон мегаполисов переплетается с шумом ночных рынков и ароматами уличной еды. Столешницы из костей маджонга, иероглифы на стенах и красные бумажные фонарики как дань богатой культурной традиции, частью которой становится каждый гость. В меню: том ям, вок-конструкторы, роллы и нежнейшие моти.

ул. Коммунистическая, 90/1

«Босфор»

Когда Кавказ встретился с Востоком за одним столом, родился ресторан «Босфор» – место, где сливаются воедино две яркие культуры. Здесь царит атмосфера уюта, живой музыки и блюд, созданных с душой. Шашлык прямиком с мангала, теплые лепешки, пряный люля-кебаб, пахлава, рахат-лукум, мезе – только часть гастрономических сюрпризов со стамбульским вайбом. Выбрать хит из многообразного меню сложно – пробуем все и наслаждаемся.

ул. Самарская, 110

Brims

Игристая брассерия от создателей мясной гостиной Meat Happens BBQ с завтраками до заката, закусками, бримсовскими мидиями, салатами, супами, горячим и, конечно, десертами удивляет необычными (не побоимся этого слова – поразительными!) сочетаниями. Пробуем попкорн из креветок с гуакамоле, бельгийскую уху с морепродуктами и водорослями вакаме, дымный финиковый кекс и завершаем меганабор бесконечным игристым.

ул. Куйбышева, 86

«Агни»

Тольяттинский ресторан «Агни» – это большой (и, как нам кажется, удачный!) эксперимент. Добрые порции и адаптивность под разную аудиторию – то, что делает это место обязательным для посещения. В меню – огромный выбор блюд, в основе которых – растительные продукты. Но и любители мясного не останутся голодными: ко многим блюдам можно добавить томленую индейку, филе волжского судака или утиную ножку. Миксовать можно бесконечно!

ул. Юбилейная, 85а

«Супра»

Колоритный ресторан «Супра» уже расстелил скатерть и готов к щедрому застолью. Место, где душевную атмосферу Кавказа создают столетние ковры, глиняная посуда, зажигательные танцы и напитки, которые льются рекой. В меню – традиционное чакапули, пряные пхали, лобио с копченой сметаной, сочные хинкали и домашние хачапури – вкусы, уносящие в курортный Батуми. А еще каждому генацвале здесь выдают грузинский паспорт!

Московское шоссе, 4, к. 4

Фото: Михаил Денисов, Катрин Межевич, архивы пресс-служб

