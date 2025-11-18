Это фиолетовые «Коржи»! Команда сети кофеен о ритме гастрономии и фуд-трендах будущего

Елена и Андрей Ивановы, основатели сети кофеен «Корж»

«Я и сама в ресторанах чаще всего заказываю котлетку с пюрешкой – мне нравится понятная еда. В ней и есть тепло, истории и традиции»

Для «Коржа» 2025 год стал важным – к восьмилетию проекта на Куйбышева открылась восьмая кофейня-флагман. Какой эта точка стала именно для вас? И чему вас научил этот год?

Елена: Когда мы только задумывали «Корж» на Куйбышева, планировали создать особенную локацию в старом центре города. И у нас это получилось: ежедневно получаем много положительных отзывов об интерьере, фотобудке и работе команды. Рады, что, благодаря большому туристическому потоку в центре города, о нас узнали (и, верю, будут узнавать!) жители разных городов. Кстати, наши фиолетовые стаканчики из летнего велнес-меню разлетелись по всей России!

Андрей: Этот год научил работать в жестко конкурентной среде – мы оказались в эпицентре кофейной жизни Самары. Еженедельно тестировали новое и исправляли ошибки, внедряли гипотезы, которые ранее не применяли в работе. Активности, которые мы проводили в течение года, стали ценным опытом, который – я уверен! – поможет нам в будущем.

Как вы чувствуете сегодняшний ритм гастрономии – что происходит в кофейной культуре прямо сейчас?

Елена: Кофейная культура во всей России быстро развивается: появляются новые локальные проекты, растут федеральные сети. Знаем, что наши коллеги готовят много интересных открытий, и нам как самарскому проекту не стоит расслабляться! В наших планах развиваться и становиться лучше, чтобы соответствовать тому ритму, который уже есть в стране.

В октябре мы были в Москве на «ПИР Экспо»: заметили, что сейчас, под конец 2025 года, появляется все больше молодых и сверхновых обжарщиков, которые привозят интересные лоты и уделяют внимание брендингу. Несмотря на то, что в целом все сырье дорожает, индустрия все-таки адаптируется к реалиям, находит выход из сложившихся ситуаций и делает все возможное, чтобы у гостей кофеен была возможность пить действительно качественный кофе.

Почему людям все чаще хочется простых и «честных» вкусов?

Елена: Этот тренд активно зашел к нам еще в 2024 году: в информационном шуме, который нас окружает, людям хочется чего-то простого, родного и по-настоящему домашнего. Так, в осеннем меню «Коржа» этого года появилась коллекция булочек как из детства: например, плетенка с маком, которая уже успела влюбить в себя всех гостей, и пончики с вареной сгущенкой. Я и сама в ресторанах чаще всего заказываю котлетку с пюрешкой – мне нравится понятная еда. В ней и есть тепло, истории и традиции.