Осенние хиты в деле! До конца ноября в Lotte Hotel Samara действует сезонное меню

Алина Герман, генеральный менеджер Lotte Hotel Samara

Как часто меняется меню в Lobby и La Terrazza? Каждый ли сезон происходят обновления?

В нашей команде есть важная традиция – мы обновляем меню каждый сезон. Осень, зима, весна и лето – четыре разных, но таких важных повода по-новому раскрыть сезонные продукты и предложить гостям что-то необычное. При этом мы сохраняем популярные позиции, которые уже полюбились жителям и гостям города.

С какими вкусовыми сочетаниями лично у вас ассоциируется осень?

Осень – это всегда про тепло, мягкие пряные ароматы и насыщенные вкусовые оттенки. Ассоциирую это время года, конечно же, с тыквой, инжиром, карамелью, корицей, медом, печеными фруктами и орехами. Эти сочетания – настоящие маяки уюта – они согревают даже в прохладную погоду.

Какие новинки осеннего меню появились в Lobby и La Terrazza? Есть ли блокбастеры прошлых лет?

В новом сезоне в La Terrazza появились невероятные десерты «Шоколадный стиль» и «Тыква» – оба максимально осенние, как мы любим! Из напитков мы ввели безалкогольный пряный тыквенный пунш, инжирно-лавандовый лимонад, осенний сбор – ароматный чайный микс и ягодный вариант коктейля для любителей покрепче. Фаворит прошлых лет – камамбер, запеченный с грибным соусом, вернулся – знаем, что гости очень его ждали.

На какие тренды вы ориентировались?

Тренд на локальность и сезонность – наши главные ориентиры. Мы используем те продукты, которые характерны для осени в России. А еще вдохновляемся тенденцией на здоровое и осознанное питание: именно поэтому в меню всегда есть позиции без глютена и лактозы, а также вегетарианские блюда. Для команды важен и тренд на гастрономический комфорт: мы за микс домашнего тепла и ресторанного изящества.

Какие ингредиенты вы считаете настоящими осенними спешлами?

Главные герои осени – тыква, грибы, яблоки и инжир. Мы использовали их в крем-супе, десертах и авторских напитках. Меню разрабатывала команда Lotte Hotel Samara во главе с шеф-поваром Виктором Струковым и шеф-кондитером Наталией Ушаковой.

До какого числа будет доступно осеннее сезонное меню? Уже стоит спешить?

Осеннее меню будет действовать до начала зимнего сезона, ориентировочно до конца ноября 2025 года.