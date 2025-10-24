Записываем осенние пароли и явки: Евгения Тимакова делится альтернативными мясными находками

Одной курицей сыт не будешь! Или будешь сыт, но будешь ли достаточно счастлив, вот в чем вопрос! Для всех, кто – как, собственно, и я! – не представляет октябрь без сочного стейка, делюсь своими альтернативными мясными находками, которые идеально сочетаются с уютными осенними вечерами (и бокалом красного сухого!): записываем в вишлист и восполняем норму белка – для души и для красивой фигуры!