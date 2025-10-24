Записываем осенние пароли и явки: Евгения Тимакова делится альтернативными мясными находками

Одной курицей сыт не будешь! Или будешь сыт, но будешь ли достаточно счастлив, вот в чем вопрос! Для всех, кто – как, собственно, и я! – не представляет октябрь без сочного стейка, делюсь своими альтернативными мясными находками, которые идеально сочетаются с уютными осенними вечерами (и бокалом красного сухого!): записываем в вишлист и восполняем норму белка – для души и для красивой фигуры!
Медальоны из телятины в соусе дорблю с карамельной грушей – блюдо, которое уже дважды – а если честно, трижды! – заставило меня вернуться сюда в этом месяце. Идеальная прожарка медиум, вырезка превосходного качества и соус, которому хочется посвятить отдельную колонку. Здесь его подают дополнительно в соуснике, и он этого заслуживает: мягкий, чуть сладковатый вкус без намека на мыльность, нежная структура и баланс, ради которого хочется облизать тарелку.
В Puri особенно хорошо осенью: ароматы жареного мяса и благородных напитков создают неповторимо уютную атмосферу. А каре молочного ягненка с молодым картофелем из раздела хоспер-меню может служить эталоном воплощения известной всем формулы «Все гениальное просто»: никаких лишних деталей, только качественное мясо и точный процесс приготовления. Десять из десяти!
Концепция бистро проста и честна: понятная еда, авторское прочтение и вкус, в котором чувствуется уверенность. И, если когда-нибудь я решусь составить рейтинг бургеров, классический бургер с говяжьей котлетой и картофелем фри, который готовят здесь, точно войдет в топ. Потому что это тот самый случай, когда сила в простоте.
Если вы еще не пробовали новое меню от шефа Яна Сороки, срочно исправляйте эту ошибку! Особое внимание рекомендую – настоятельно! – обратить на телячий язык с кремом из жареного корня сельдерея в классическом французском соусе демиглас, дополненном сливками и черным перцем. Чистый и сбалансированный вкус с легкой глубиной, а язык нарезан тонко, нежно и почти воздушно — для меня это важная деталь. Вернусь ли я за добавкой? Безусловно, да!
Текст: Евгения Тимакова
Фото: Михаил Денисов, архивы пресс-служб
