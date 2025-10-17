Алексей Мелентьев: «Для меня как для шефа очень важно постоянное развитие: мне всегда хочется экспериментировать с новыми вкусами и технологиями»

Есть много причин любить осень: кроме пышного увядания природы, о котором так любят рассказывать великие русские поэты, есть еще осеннее обновление меню в наших любимых ресторанах. О том, какие новинки и сюрпризы ждут гостей ресторана «Гринберг», рассказал его шеф-повар Алексей Мелентьев.
Меню нашего ресторанного комплекса базируется на сочетании многогранности европейской кухни с новым прочтением классических блюд. В основе философии кулинарии – важность удовольствия от процесса приготовления пищи, поэтому мы с командой наслаждаемся каждым этапом приготовления блюда: от выбора ингредиентов до сервировки блюда. А еще для меня как для шефа очень важно постоянное развитие: мне всегда хочется экспериментировать с новыми вкусами и технологиями.
Главным хитом этой осени станут блюда, которые мы будем готовить в испанской дровяной печи Josper. Высокий жар – температура достигает 350°C! – и тот факт, что приготовление происходит внутри герметичной камеры и огонь не вырывается наружу, позволяет моментально «запечатывать» соки, создавая – без пересушивания! – тонкую золотистую корочку снаружи и сохранять всю сочность мяса, рыбы или птицы.
Новинки осеннего меню – весовые стейки из мраморной говядины, корейка теленка с розмарином и пряным маслом, индейка с соусом лечо, стейк пиканья с соусом тонато и омары – идеально сочетаются с золотой осенью.
Настоятельно рекомендую попробовать волжского линя, запеченного с соусом цитрон и свежим тимьяном – хоспер и идеальная сервировка этого блюда обеспечивают гармоничное сочетание цвета, текстуры и аромата. А мясистое и чуть сладковатое мясо линя отличается насыщенным вкусом, плотной и нежной текстурой и не дает горечи, как щука.
И, конечно, не стоит забывать о карте напитков «Гринберга», которая поможет подчеркнуть вкус наших осенних новинок и добавить в палитру волшебной самарской осени новых красок и оттенков. В нашей коллекции представлены лучшие образцы из разных частей света: от аристократичной и благородной Франции до пылкой и темпераментной Аргентины. А широкий ассортимент аперитивов и дижестивов – от горьких классических «Амаро» до загадочных и ярких «Мистелей» – помогут превратить каждый вечер в «Гринберге» в особенный.
Текст: Денис Либстер
Фото: Анастасия Микишенко
