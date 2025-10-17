Алексей Мелентьев: «Для меня как для шефа очень важно постоянное развитие: мне всегда хочется экспериментировать с новыми вкусами и технологиями»

Меню нашего ресторанного комплекса базируется на сочетании многогранности европейской кухни с новым прочтением классических блюд. В основе философии кулинарии – важность удовольствия от процесса приготовления пищи, поэтому мы с командой наслаждаемся каждым этапом приготовления блюда: от выбора ингредиентов до сервировки блюда. А еще для меня как для шефа очень важно постоянное развитие: мне всегда хочется экспериментировать с новыми вкусами и технологиями.

Главным хитом этой осени станут блюда, которые мы будем готовить в испанской дровяной печи Josper. Высокий жар – температура достигает 350°C! – и тот факт, что приготовление происходит внутри герметичной камеры и огонь не вырывается наружу, позволяет моментально «запечатывать» соки, создавая – без пересушивания! – тонкую золотистую корочку снаружи и сохранять всю сочность мяса, рыбы или птицы.