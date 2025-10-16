Во-первых, это вкусно! Евгения Тимакова поделилась гастрономическими открытиями

Крем-брюле в «Кипятке»

Простота, доведенная до совершенства! Тончайшая карамельная корочка, нежный крем, правильная сладость и текстура. Этот десерт стоил того, чтобы впервые за десять лет подняться по железной лестнице в старинное купеческое здание и прикоснуться к классической русской кухне. Про основные блюда ресторана можно написать отдельный материал — но крем-брюле стало для меня символом этого места.