Во-первых, это вкусно! Евгения Тимакова поделилась гастрономическими открытиями

Пока все считают по осени цыплят, главный редакционный эксперт по патитаймингу Евгения Тимакова подсчитала вкусные блюда, которые подарило ей лето, и щедро делится своими гастрономическими открытиями. 

Печеные перцы Рамиро с козьим сыром в Vivi

Это не просто закуска — это ВАУ, которое останется с тобой навсегда. Сладость перцев и нежность сыра создают идеальный дуэт, к которому хочется возвращаться снова и снова. Здесь слова лишние — это нужно пробовать.

Рибай в Meat Happens BBQ

Идеальная прожарка, правильное количество жира, чистый вкус говядины — без компромиссов. Наверное, самый достойный кусок мяса, который я ела этим летом. И да, именно он стал поводом для горячих споров с друзьями о том, где же все-таки готовят лучший стейк.

Крем-брюле в «Кипятке»

Простота, доведенная до совершенства! Тончайшая карамельная корочка, нежный крем, правильная сладость и текстура. Этот десерт стоил того, чтобы впервые за десять лет подняться по железной лестнице в старинное купеческое здание и прикоснуться к классической русской кухне. Про основные блюда ресторана можно написать отдельный материал — но крем-брюле стало для меня символом этого места.

Утренний бургер с креветками в «Гастромании»

Английский маффин, обжаренный в ароматном томатном масле с пряностями — хрустящий и с характером. Сочные теплые креветки, нежный скрэмбл, гуакамоле с балансом кислоты и два – тягучая моцарелла и пикантный чеддер – сыра – это не про фастфуд, это про утреннее удовольствие, которое хочется смаковать медленно!

Цыпленок со страчателлой в «Кислороде»

Запеченное филе бедра в сливках и аджике с соусом песто и нежной страчателлой — это отличное сочетание легкости и насыщенности. Идеально подходит для ужина на открытой террасе загородного клуба с видом на озеро. Добавьте бокал игристого, неспешный разговор – и вечер заиграет новыми красками.

Текст: Евгения Тимакова
Фото: Евгения Тимакова, архивы пресс-служб

