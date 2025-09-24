Каким будет фест «Самара со вкусом»? Собака.ru собрала самые яркие события приближающегося гастроивента

27 сентября

Торжественное открытие запланировано на половину первого, но корнеры и «обжорные ряды» начнут свою работу уже с двенадцати дня. Всю субботу у главной сцены будут проходить активности: ожидаются выступления музыкального ансамбля «Пудра» и фолк-проекта TARаXACUM, поэзия от проекта «Волжский стих», диджей-сеты, бармен-шоу и выступление хедлайнера. Внимание: в Самару приедет Ханна, но мы вам этого не говорили.

Гастрономическая программа будет состоять из кулинарных перформансов, конкурса среди ресторанов «Самое самарское блюдо» и самых настоящих «посиделок на кухне» – как в «СМАКе»! – с предпринимателями, рестораторами и блогерами города.

Ожидается много арта! На сцене «Арт-шатер» с часу дня и без перерывов до девяти вечера будут проходить спектакли: театр годяев «ЛЕС» ждем с постановкой «Мишкин сон», «Доктора Чехова» – с «Металлоломом», «Люблю» и «Привет, Темнота!». Здесь же устроят фанк-импровизацию.

Зону «Кинотеатр» займут самарские режиссеры: с двенадцати до половины восьмого смотрим «Чайкин остров» и «Как обычно» Антона Долганова, «Необычная» и «Она манит аномально» Андрея Петрякова, а также «Буек» Ильи Советова. Тех, кто захочет размяться и устроить перерыв между дегустациями, киносеансами и театральной программой, будут ждать на йога-площадке с полудня до шести вечера.

28 сентября

На главной сцене с двенадцати дня будут выступать танцевальный коллектив «PROдвижение», ансамбль «ЗáВолга», TARаXACUM, «Кирилл да Марья», «Таленто» – и не только! Завершит творческую программу группа с волжских берегов – Comedoz. Ставим напоминалку – увидеть их на сцене можно с половины седьмого до половины восьмого вечера.

На «Кухне» в воскресенье будет жарко, несмотря на погоду за окном: приглашенные гости будут готовить трио из брускетт, судака на пару и исследовать мир пэпэ, а бабушки (какой же праздник без них!) будут готовить и раздавать кабачковую икру.

«Арт-шатер» начнет работу с часу дня: будут и «Доктор Чехов», и «ЛЕС», и джем от «СИНЕСТЕЗИЯ orchestra», а в кинотеатре под открытым небом опять (и снова!) свои фильмы покажут самарские сверхновые режиссеры. Также всех желающих немного подвигаться и поймать волжский дзен будут ждать на йоге.

Вечером, с шести двадцати до половины седьмого, пройдет закрытие фестиваля и награждение победителей конкурса «Самое самарское блюдо».

27-28 сентября

Оба дня с двенадцати до шести локальный бизнес будет запускать интерактивные зоны: так, свои площадки представят «Додо Пицца», «Пестравка» – и многие другие.

Клуб «Светлица» изобретет настоящий телепорт в прошлое: на площадке расскажут, чем предки заменяли привычную картошку, где можно было вычитать современные модные рецепты и какими хитростями рыбной ловли активно пользовались в XVII веке. Здесь же запустят походную кухню и приготовят несколько блюд по старинным рецептам, а гости научатся замешивать тесто и лепить из него красивые крендели.