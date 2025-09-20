Видеоигры, сухой бассейн и бесплатный фреш для мам: выбираем ресторан, куда можно прийти с детьми

Специально для всех, кто ценит время, проведенное в тесном – или не очень! – семейном кругу, нанесли на гастрономическую карту города заведения, в которых с особым уважением относятся к маленьким гостям, не ограничиваясь специальным детским меню.
«Перчини»
Итальянские рестораны бренда «Перчини» в Самаре недаром называют семейными: у команды заведений есть особый подход к детям! Во-первых, каждый, кто заказывает два блюда из детского меню, в котором есть не только детские версии салатов, пиццы, пасты и супов, но и десерты с молочными коктейлями, получает игрушку из серии «Колпачини» и шанс собрать всю коллекцию очаровательных динозавриков. Во-вторых, в каждом самарском «Перчини» действует услуга «Собери пиццу сам»: юный гость может сам разложить на тесте ингредиенты детской пиццы, после чего ее отправят выпекаться. Если детям не хочется есть, они могут нагулять аппетит в игровых комнатах, которые есть в ресторане в Letout Outlet Mall, на набережной, где круглый год открыта детская площадка на свежем воздухе, и на улице Ново-Вокзальной, где недавно поставили автомат с видеоигрой: можно посидеть за рулем гоночного болида. В «Перчини» проходят детские мастер-классы: в ресторане на Московском шоссе и на улице Ново-Вокзальной их проводят по воскресеньям, а в остальных заведениях занятие нужно согласовать и забронировать. А еще в «Перчини» думают о тех, кто только собирается стать родителем: будущих мам угощают бесплатным фрешем!
«Пахвали»
В грузинском ресторане «Пахвали» считают, что нельзя делить день на «для себя» и «для ребенка», поэтому создали все условия, чтобы каждый чувствовал себя желанным гостем. Пока взрослые наслаждаются неспешной беседой за хинкали и бокалом любимого напитка, дети играют в уютной комнате под присмотром внимательной няни. А когда юные гости проголодаются, они смогут выбрать любимое блюдо из простого и сытного детского меню, в котором есть все, что нравится детям: от картофеля фри с наггетсами и макарон с сыром до куриных пельменей и ванильного милкшейка.
«Русико»
«Комфортно должно быть всем: и взрослым, и детям!» Это девиз ресторана русско-грузинской кухни, который его команда успешно воплотила в жизнь: детям нравится проводить время в уютной детской комнате с сухим бассейном с шариками, игрушками для всех возрастов и любимыми мультфильмами по телевизорам. А чтобы родители не волновались, за безопасностью в комнате следит опытная няня, которая помогает каждому ребенку почувствовать себя как дома. В меню «Русико» постоянно обновляются детские комбо-наборы — вкусное блюдо плюс игрушка. Для всех, кто хочет попробовать себя в роли повара, регулярно проходят гастрономические мастер-классы, а гостей до семи лет ждет приятный бонус – бесплатная порция пельмешек.
Lunasole
В ресторане средиземноморской кухни Lunasole все продумано для того, чтобы визит был комфортным для всей семьи. Поэтому пространство детской комнаты организовано так, чтобы каждому было уютно и интересно: малышей ждут мягкие игрушки и развивающие наборы, а подростков – знакомая и любимая атмосфера с PlayStation. Родители могут отдыхать спокойно: опытный аниматор поможет детям освоиться и присмотрит за порядком. Детское меню ресторана лаконичное, сбалансированное и понятное: суп, паста, пицца, сэндвичи. По предварительному запросу для юных гостей проводят кулинарные мастер-классы в зоне Chef’s Table: вместе с шеф-поваром дети лепят, украшают, учатся и открывают для себя гастрономический мир в теплой, вдохновляющей атмосфере.
Текст: Денис Либстер
Фото: архивы пресс-служб
