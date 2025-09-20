Видеоигры, сухой бассейн и бесплатный фреш для мам: выбираем ресторан, куда можно прийти с детьми

Итальянские рестораны бренда «Перчини» в Самаре недаром называют семейными: у команды заведений есть особый подход к детям! Во-первых, каждый, кто заказывает два блюда из детского меню, в котором есть не только детские версии салатов, пиццы, пасты и супов, но и десерты с молочными коктейлями, получает игрушку из серии «Колпачини» и шанс собрать всю коллекцию очаровательных динозавриков. Во-вторых, в каждом самарском «Перчини» действует услуга «Собери пиццу сам»: юный гость может сам разложить на тесте ингредиенты детской пиццы, после чего ее отправят выпекаться. Если детям не хочется есть, они могут нагулять аппетит в игровых комнатах, которые есть в ресторане в Letout Outlet Mall, на набережной, где круглый год открыта детская площадка на свежем воздухе, и на улице Ново-Вокзальной, где недавно поставили автомат с видеоигрой: можно посидеть за рулем гоночного болида. В «Перчини» проходят детские мастер-классы: в ресторане на Московском шоссе и на улице Ново-Вокзальной их проводят по воскресеньям, а в остальных заведениях занятие нужно согласовать и забронировать. А еще в «Перчини» думают о тех, кто только собирается стать родителем: будущих мам угощают бесплатным фрешем!

