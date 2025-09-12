Под колпачком! Превращаем детский праздник в настоящее гастропутешествие вместе с Алиной Герман

Открываем кулинарную книгу и записываем рецепт детского дня рождения, который точно запомнится непоседам разных возрастов: собираемся в Lotte Hotel Samara, вместе с друзьями – под руководством настоящих профи – отправляемся в увлекательное гастропутешествие и учимся готовить лучшие – по мнению малышей – блюда. Таким проверенным и надежным сценарием с Собака.ru поделилась Алина Герман – генеральный менеджер отеля, и этот план оказался десять из десяти!
Каждому – свое
С чего начинается праздник? Дети надевают поварские фартуки и колпаки, получают персональные рабочие места и знакомятся с шеф-поваром. Он – настоящий волшебник и маг из мира всего самого вкусного! – превращает процесс в захватывающее гастрошоу: весело, понятно и – что важно – в игровой форме объясняет, как приготовить блюда, а дети шаг за шагом повторяют за ним, пробуют что-то новое и много экспериментируют.
Все дети неповторимы, а значит, и меню каждого праздника должно быть индивидуальным – с учетом возраста маленьких поваров и их предпочтений. На мастер-классах в Lotte Hotel Samara можно и собрать пиццу из любимых ингредиентов, и запечь хачапури с щедрой начинкой, и самостоятельно украсить десерт – капкейки. Финал мастер-класса всегда торжественный: блюда, приготовленные детьми, становятся главным угощением вечера.
Хлопоты с плеч!
Здесь каждый ребенок чувствует себя важным – он неотъемлемая часть большой команды, и это очень ценно! Вместе с друзьями он создает что-то своими руками, пробует себя в новой роли и становится настоящим автором яркого и запоминающегося праздника. А это ощущение гордости и радости – мы в этом уверены! – лучше любого сюрприза.
Все организационные моменты мы заботливо берем на себя: в ресторане La Terrazza просторно и светло, ингредиенты проходят оценку качества, а весь праздник контролируют профессионалы. Для родителей это значит одно – день рождения ребенка можно полностью доверить опытной команде!
