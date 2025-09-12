Под колпачком! Превращаем детский праздник в настоящее гастропутешествие вместе с Алиной Герман

Каждому – свое

С чего начинается праздник? Дети надевают поварские фартуки и колпаки, получают персональные рабочие места и знакомятся с шеф-поваром. Он – настоящий волшебник и маг из мира всего самого вкусного! – превращает процесс в захватывающее гастрошоу: весело, понятно и – что важно – в игровой форме объясняет, как приготовить блюда, а дети шаг за шагом повторяют за ним, пробуют что-то новое и много экспериментируют.

Все дети неповторимы, а значит, и меню каждого праздника должно быть индивидуальным – с учетом возраста маленьких поваров и их предпочтений. На мастер-классах в Lotte Hotel Samara можно и собрать пиццу из любимых ингредиентов, и запечь хачапури с щедрой начинкой, и самостоятельно украсить десерт – капкейки. Финал мастер-класса всегда торжественный: блюда, приготовленные детьми, становятся главным угощением вечера.