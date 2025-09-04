Екатерина Ненашева знакомит с гастропримечательностями соседнего города: три ресторана из Тольятти для ценителей хорошей кухни

«Мандариновый краб»

Не важно, что море в Тольятти Жигулевское – главное, что это море. Должно быть поэтому и рестораны, которые достойны внимания и визита, строят свою идентичность на морепродуктах. «Краб» – старожил и мастодонт, я езжу туда и зимой, когда хочется гарантированно классного обслуживания и отличной еды. У меня немало вопросов к меню, в котором – как в золотые двухтысячные! – соседствуют пицца, роллы и черная икра. Но все можно простить за великолепные и всегда свежие устрицы, хрестоматийные расстегаи с рыбой и колобки со сморчками. Мой личный топ: севиче из гребешка, прекрасное сочетание острого соуса и деликатной белковой сладости морепродуктов, и запеченное филе сибаса с кремовым ризотто с чеддером. Это правда стоит сотни километров дороги.

«Мидийное место»

Я не большой любитель франшиз: как правило, это очень усредненная коммерческая еда без ярких деталей, творчества и интересного опыта. Но в Самаре с мидиями довольно грустно, а вот в Ярославле, в ресторане этой сети, мне – довольно неожиданно! – понравилось. Поэтому было принято решение познакомиться с тольяттинским «Мидийным местом», а итогом этого знакомства стало желание вернуться сюда еще раз. Я люблю такие рестораны – легкие и шумные, с доступной винной картой, демократичным обслуживанием и хорошими морепродуктами. Ностальгия по Италии, все верно. Да, фантазировать – Тольятти, увы, не Амальфи – не стоит, но в «Мидийном месте» и правда легко представить себя на побережье: и вид на Жигулевское море открывается роскошный, и бриз колышет скатерти, и солнце этим летом вполне южное. Вернемся к мидиям – они хороши! В меру плотные, не пустышки, с тем самым послевкусием «поцелуя моря», да и соус не подводит. Берите в соусе том ям, пряно-остром и густом, большую кастрюльку, к нему горячий багет и бутылку холодного розе. А еще паштет из подкопченных мидий и снова багет, хрустящий и теплый. А если не хотите мидий, то непременно стейк из тунца – пожалуй, лучший в обоих городах.