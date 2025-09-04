Екатерина Ненашева знакомит с гастропримечательностями соседнего города: три ресторана из Тольятти для ценителей хорошей кухни

Специально для всех, кому не хватает ресторанов города-курорта, внештатный фуди Собака.ru Екатерина Ненашева провела строгую инспекцию соседнего Тольятти и вернулась с подробным – хотя и довольно лаконичным – отчетом.
На то, что в их жизни не хватает приключений, жалуются только ленивые люди. Потому что даже поездка из нашего большого города в соседний не очень большой – это уже маленькое путешествие. Кто-то ездит в Тольятти за хоккеем, кто-то на шопинг и «на море», а для меня это всегда гастротур. Потому что в Самаре таких ресторанов, как в Автограде, нет – и это факт.
«Мандариновый краб»
Не важно, что море в Тольятти Жигулевское – главное, что это море. Должно быть поэтому и рестораны, которые достойны внимания и визита, строят свою идентичность на морепродуктах. «Краб» – старожил и мастодонт, я езжу туда и зимой, когда хочется гарантированно классного обслуживания и отличной еды. У меня немало вопросов к меню, в котором – как в золотые двухтысячные! – соседствуют пицца, роллы и черная икра. Но все можно простить за великолепные и всегда свежие устрицы, хрестоматийные расстегаи с рыбой и колобки со сморчками. Мой личный топ: севиче из гребешка, прекрасное сочетание острого соуса и деликатной белковой сладости морепродуктов, и запеченное филе сибаса с кремовым ризотто с чеддером. Это правда стоит сотни километров дороги.
«Мидийное место»
Я не большой любитель франшиз: как правило, это очень усредненная коммерческая еда без ярких деталей, творчества и интересного опыта. Но в Самаре с мидиями довольно грустно, а вот в Ярославле, в ресторане этой сети, мне – довольно неожиданно! – понравилось. Поэтому было принято решение познакомиться с тольяттинским «Мидийным местом», а итогом этого знакомства стало желание вернуться сюда еще раз. Я люблю такие рестораны – легкие и шумные, с доступной винной картой, демократичным обслуживанием и хорошими морепродуктами. Ностальгия по Италии, все верно. Да, фантазировать – Тольятти, увы, не Амальфи – не стоит, но в «Мидийном месте» и правда легко представить себя на побережье: и вид на Жигулевское море открывается роскошный, и бриз колышет скатерти, и солнце этим летом вполне южное. Вернемся к мидиям – они хороши! В меру плотные, не пустышки, с тем самым послевкусием «поцелуя моря», да и соус не подводит. Берите в соусе том ям, пряно-остром и густом, большую кастрюльку, к нему горячий багет и бутылку холодного розе. А еще паштет из подкопченных мидий и снова багет, хрустящий и теплый. А если не хотите мидий, то непременно стейк из тунца – пожалуй, лучший в обоих городах.
«Панорама»
Чтобы не портить впечатление о городе, третьим мы выбрали ресторан по пути в Тольятти: «Панорама» – почти Самара, Красная Глинка и тоже берег Волги. Можно сидеть прямо на пирсе и ловить в бокал закатное солнце, виды действительно идеально подходят для социальной сети, говорить о которой сегодня нельзя. В меню тоже можно найти и тар-тары, и карпаччо, но ехать сюда стоит из-за «нестареющей классики», да простят меня гастрономические трендсеттеры: здесь отменные шашлыки и хинкали. И пусть это не остромодно, пусть таких заведений и в Самаре немало, но, знаете, сидеть на берегу реки с сочнейшим, каким-то особенно душевным, чуть дымным шашлыком и хрустящей грузинской лепешкой – это стиль!
Фото: Снежана Фадеева, архивы пресс-служб
