«Волжские сезоны» за барной стойкой: какие самарские бары стали участниками V летнего фестиваля локального продукта

В этом году летний фестиваль локального продукта «Волжские сезоны» в пятый раз объединил шеф-поваров со всего Поволжья: свои авторские рецепты на основе свежей волжской рыбы, фермерского мяса, местных сыров и сезонных даров природы представили команды почти семидесяти заведений из одиннадцати городов.Самарские бары тоже приняли участие в фестивале. При этом, в барных меню «Волжских сезонов» представлен не только коктейль «Купеческий», который бренд-бар-менеджер «Ресторанной компании Поляна» Егор Ширяев создал специально для юбилейного феста.
«Волжайна»
В гастробаре с характером, настроением и философией, в котором знают, как превратить пятничный вечер в маленький отпуск за Волгой, можно заказать томленую в домашнем можжевеловом квасе с мочеными яблоками «Порк Белле», кашу из сельдерея с щучьей икрой и щепой из карася и домашние «Волжские щи» с говядиной.
«Иван Раковар»
Представители сети гастрономических баров в Самаре считают своей миссией развитие национальной культуры приготовления и поедания раков. На них – на раков! – и сделан акцент в меню фестиваля «Волжские сезоны»! Гостей ждут раки горячего копчения на щепе груши, яблони и вишни, раки «волжской варки» с яблоками и лимоном и старинный – 1896 года! – рецепт варки со сметанным соусом и тмином.
«Брассерия 0.33»
С пенным, приготовленным по вековым рецептам, идеально сочетаются яркие блюда из фестивального меню: салат с клубникой и хамоном, мозговая кость с соусом чимичури, бургер «Волжский степняк» и бричола с мороженым.
«Честн’ОК»
В мультиформатном заведении true cost – с диско-баром и караоке – можно попробовать авторские эксперименты от шеф-повара, созданные в рамках «Волжских сезонов»: рийет из копченого судака, волжского карпа на гриле и меренговый десерт с ягодами.
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)