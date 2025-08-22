«Волжские сезоны» за барной стойкой: какие самарские бары стали участниками V летнего фестиваля локального продукта

«Волжайна»

В гастробаре с характером, настроением и философией, в котором знают, как превратить пятничный вечер в маленький отпуск за Волгой, можно заказать томленую в домашнем можжевеловом квасе с мочеными яблоками «Порк Белле», кашу из сельдерея с щучьей икрой и щепой из карася и домашние «Волжские щи» с говядиной.

«Иван Раковар»

Представители сети гастрономических баров в Самаре считают своей миссией развитие национальной культуры приготовления и поедания раков. На них – на раков! – и сделан акцент в меню фестиваля «Волжские сезоны»! Гостей ждут раки горячего копчения на щепе груши, яблони и вишни, раки «волжской варки» с яблоками и лимоном и старинный – 1896 года! – рецепт варки со сметанным соусом и тмином.

«Брассерия 0.33»

С пенным, приготовленным по вековым рецептам, идеально сочетаются яркие блюда из фестивального меню: салат с клубникой и хамоном, мозговая кость с соусом чимичури, бургер «Волжский степняк» и бричола с мороженым.

«Честн’ОК»

В мультиформатном заведении true cost – с диско-баром и караоке – можно попробовать авторские эксперименты от шеф-повара, созданные в рамках «Волжских сезонов»: рийет из копченого судака, волжского карпа на гриле и меренговый десерт с ягодами.