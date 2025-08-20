Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

Поделиться:

Лето, мы продлеваем! Перед поездкой за город заезжаем за ужином в Puri Bistro на Солнечной

Ловим теплые дни, едем за город и отказываемся от любой суеты – в том числе и от приготовления ужина. Доверяем этот вопрос Puri Bistro на Солнечной (аромат свежей выпечки не даст проехать мимо!): выбираем между сочным бургером, вау-шаурмой и огненным кебабом, шашлыком и блинчиками с мясом, летним салатом из свежих овощей, классическим хачапури и фирменными десертами – или просим упаковать сразу все! А в дополнение берем красное или белое – напитки здесь непростые, а привезенные напрямую из Грузии.

Тем, кто любит погорячее, в Puri Bistro удастся оформить предзаказ выбранных блюд к назначенному времени. Больше ничего не ждем – наслаждаемся летом!

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: