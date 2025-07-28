Руслан Кантюков: «В новом банкетном меню мне хотелось совместить неподражаемый самарский вайб с классическими европейскими рецептами»

Им только дай повод – они снова что-то отмечают: свадьбу, день рождения, юбилей и любое другое – не менее важное – событие! Ни в чем себе не отказываем, тем более, что в «Кухмистерской» как раз разработали банкетное меню – срочно пробуем все. Собака.ru поговорила с Русланом Кантюковым – бренд-шефом не просто ресторана, а целого особняка, о том, как сочетание изысканных техник и свежих продуктов делает банкет нечто большим и помогает собрать самых близких и родных людей за одним столом.
Ваша совместная история с гастрономией – когда и как она началась?
Моя любовь к кулинарии началась с самого раннего возраста – первое блюдо я приготовил в два года. С тех пор всю свою жизнь занимаюсь только этим ремеслом. За моими плечами – опыт открытия двух собственных заведений, а также стажировки в парижских ресторанах, удостоенных одной и двух звезд Мишлен. Горжусь, что некоторое время мне повезло работать под руководством выдающегося шеф-повара Эрика Брифара – обладателя (!) трех заветных звезд: он был моим наставником в легендарной французской школе Le Cordon Bleu.
Раньше я стремился к наградам и даже специально выстраивал меню, чтобы получить номинацию на «Пальмовую ветвь». И у меня даже это получилось: я был там и понимаю, как это работает. Но сегодня мне это совсем не интересно. Дарить эмоции людям и вкусно кормить своих гостей – вот, что во мне откликается.
Я всегда искал возможности для роста и развития: стремился к тому, чтобы каждая деталь в блюдах отражала мою страсть к кулинарии и уважение к традициям. Меня очень привлекли масштаб и статус «Кухмистерской». Серьезный проект стал для меня новым вызовом: мне интересно работать в сторону необычной и разносторонней кухни.
Что уже успели сделать в «Кухмистерской»?
Мы работаем в тандеме с шеф-поваром: модернизируем меню, хотим немного его освежить и сделать простую и понятную кухню на основе волжских и австрийских традиций, которую поймет любой человек. Важной составляющей стали местные продукты: рыба, корнеплоды и сезонные овощи. Мы стараемся следовать трендам, но не хотим увлекаться экспериментами: нам нужен не вау-эффект – мы хотим видеть довольных гостей, которые будут к нам возвращаться.
Знаем, что была проведена работа не только по обновлению основного меню, но и по разработке нового – банкетного. Что изменилось?
В новом банкетном меню мне хотелось совместить неподражаемый самарский вайб с классическими европейскими рецептами, секреты которых как раз и раскрыл мне выдающийся шеф-повар Эрик Брифар. У нас получилось уникальное сочетание изысканных техник и свежих локальных продуктов: за волжский характер отвечают такие хиты, как эклеры с волжской рыбой, оливье с раковыми шейками и стерлядь, запеченная по-волжски, а ценители гастрономической классики оценят рулет из кролика с картофелем и свеклой, а также утиный паштет в профитролях!
Текст: Денис Либстер
Фото: Дарья Мищенко, архивы пресс-служб
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