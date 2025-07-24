Вся наша жизнь – малина: подборка блюд с сезонной ягодой в самарских заведениях

Сегодня отмечается Международный день малины (да, и такое бывает!) Что где есть в этот – на самом деле важный – праздник в Самаре? Отвечаем подборкой мест, где с малиной готовят все, что только можно: от эклеров и брауни до тарта и медовика. Это будет сладко!

Фьюжн-проект «Эклерная» удивляет разнообразием десертов, но сегодня мы поем оды именно ему – нежнейшему эклеру с густым заварным кремом, малиновым пюре и лепестками бельгийского шоколада.

Ресторан настоящей грузинской кухни «Дом Нино» привлекает посетителей атмосферой тепла и гостеприимства. Чтобы развеять все невзгоды, берем десерт – брауни с малиной – и дополняем его бокальчиком игристого.Классика подается со свежими ягодами, малиновым вареньем, свежей мятой и нежным карамельным ганашем с грецкими орехами и миндальным крамблом.

Пробуем традиционное французское печенье в интересной вариации – мадлен с малиной. Воздушное угощение выпекается по стандартам французской кухни в традиционной форме морских гребешков и идеально – а мы проверяли! – сочетается с чашкой свежесваренного кофе.

Ресторан русско-грузинской кухни «Русико» давно привлекает посетителей русским размахом и грузинским гостеприимством. Устраиваем ностальгическое застолье в кругу близких, а на десерт берем нежный медовик с кремом маскарпоне и шоколадной глазурью, изюминкой которого является – барабанная дробь! – малина.

Средиземноморский ресторан знает все про разнообразие блюд. Захотелось в полной мере прочувствовать волжский вайб? Наш мега-совет – десерт, который готовят в рамках фестиваля «Волжские сезоны» – шарлотка с яблоком и малиной. Это нам надо!

Чтобы отправиться в Италию, не обязательно пересекать границу – достаточно добраться до 9 просеки. Таверна LaTorre – маленький Милан с видом на Волгу, а панна-котта с малиной и маракуйей – настоящая песня. Сочетание свежести и сладости – самое то для жарких летних дней.

Тарт с малиной и фисташкой на миндальной муке точно придется по вкусу всем ценителям сладкой – но не приторной! – выпечки. Дополняем десерт травяным чаем или холодным кофе и получаем настоящий хот-хит. Не благодарите!

Текст: Дарья Дубинина

Фото: Архивы пресс-служб