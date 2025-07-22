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Что Где Есть

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Гедза с щукой и креветкой, пицца с волжским судаком и волжская окрошка с раковыми шейками: какие блюда из меню «Волжских сезонов» можно заказать на прогулке

Вот уже пятый год подряд самарское лето начинается с «Волжских сезонов»: с первого июня в ресторанах города – и страны! – гостей ждет специальное меню, которое шефы готовят специально для фестиваля локального продуктах. Чтобы проверить, какие гастрономические шедевры создали в ресторанах на «прогулочных» маршрутах, редакция прошлась по старому центру, набережной и городским паркам.

ViVi

Чтобы подчеркнуть жизнерадостное великолепие итальянской кухни, интерьер ресторана украсили шедеврами итальянских мастеров живописи и скульптуры, изящной архитектурой и современными интерьерными аксессуарами. Фестивальное меню тоже можно считать украшением: в ресторане можно заказать паштет из жареных карасей с джемом из сладкого томата, брускетту с сельдью собственного посола и печеной свеклой, уху с судаком, филе карпа с печеными овощами и панна-котту на топленом молоке.

Одесский переулок, 20

«Этажи»

Ресторанный проект на улице Садовой объединил три концепции и приготовил для своих гостей яркое фестивальное меню, которое дает возможность оценить все грани вкусов локальных продуктов. Предлагаем обратить внимание на раковые шейки с кремом топинамбур, карамельным хлебом и горохом, панкейки с щучьей икрой, сухой фермерской сметаной и ботаргой из копченых мидий, судака с кремом из кореньев и тарт «Груша-яблоко».

ул. Садовая, 142

«Коза Тапас»

В уютных гастрономических пространствах, где аутентичные вкусы Испании органично сочетаются с волжским теплом и уютом, легко почувствовать себя как дома. И специальное меню для «Волжских сезонов» прекрасно вписалось в концепцию заведений: рекомендуем севиче из судака с томатами, томленую говяжью грудинку с картофелем и пикантной сальсой, волжскую окрошку с раковыми шейками, пельмени со щукой в сливочном соусе с хреном и ферментированным солодом и яблочный гратен со страчателлой.

9-я просека 5-я линия, 114Б

ул. Куйбышева, 78

La Volte

Специально для «Волжских сезонов» шеф-повар ресторана французской кухни с комфортной едой на каждый день приготовил карпаччо из сызранских томатов, ягненка с овсяной кашей, тельное из волжского судака, птичье молоко по-самарски.

ул. Самарская, 200А

«Джонни Ву»

В ресторане самобытной паназиатской кухни с западным уклоном каждый сможет найти что-то свое: бурный поток энергии или очищение сознания. А мы искали фестивальное меню и нашли: спринг-роллы с уткой, суимоно с судаком и гедза с щукой и креветкой.

ул. Красноармейская, 1А

Edateca 

В уютном пространстве заведений, которые представляет сеть ресторанов мировой кухни системы тру-кост, можно оценить такие хиты фестивального меню, как сливочная уха, судак с птитимом и утиное филе.

ул. Молодогвардейская, 204

пр. Ленина, 14

ул. Ново-Садовая, 160М

 

Ulandy Cafe

Гостей этого заведения ждет еда на каждый день, которую удобно брать с собой всегда и везде, а один из его главных козырей – это вкусно, как в ресторане, но дешевле, чем готовить дома. В фестивальном меню можно найти полный комплект для обеденного перерыва: фуд-бокс «Волжские сезоны», паштет из кролика на бриоши, судак с картофельно-шпинатным пюре и икорным соусом, сом с сызранскими томатами и лимонад «Яблоко с Самарской Луки».
ул. Галактионовская, 106А

«Рыбалтика»

Шеф-повар единственного ресторана рыбы и морепродуктов в Самаре Василий Малышев приготовил для «Волжских сезонов» авторские прочтения рецептов из даров рек и морей: гаспачо с крабом, судак, запеченный с лососем и щучьей икрой, и картофельные крокеты с лососем и щучьей икрой.

пр. Ленина, 3

«СмоРодина»

Ресторан современной русской кухни с европейским интерьером в экостиле тоже принимает участие в фестивале локального продукта: в меню «Волжских сезонов» есть рийет из копченого судака, оливье с раковыми шейками, щучьей икрой и маринованным сельдереем и филе судака на пару. И не стоит забывать про десерт: здесь готовят роскошный вишневый пирог.

ул. Урицкого, 1

«Грузинские истории»

Бренд-шеф ресторана, в котором гостей принимают с грузинским радушием и гостеприимством, Владимир Алексеев разработал уникальное фестивальное меню для «Волжских сезонов»: пробуем филе судака с аджапсандалом, рулет из судака с бейби картофелем и овощами, суп с утиным риетом, утиную ножку с картофельным пюре и гранатовым соусом и понимаем, что жизнь прекрасна!

УЛ. ЛенинградскаЯ, 37

«Тет-а-тет»

Меню ресторана, который расположился на первой очереди набережной – прямо под Струковским парком – сочетает легкость и гастрономичность, знаменитый волжский вайб и изысканность. И блюда, приготовленные специально для «Волжских сезонов», изящно подчеркивают этот вайб: в нашем топе уха с копченым судаком, судак с кремом из кукурузы и тарт с щавелем, изюмом, ревенем и сорбетом из малины.

ул. Максима Горького, 1

Nonna di Bruni

В кафе итальянской бабушки, из окон которого открывается прекрасный вид на Волгу и набережную, можно ощутить вайб «каникулы из детства» и оценить хиты фестивального меню, приготовленные специально для «Волжских сезонов»: салат с персиком и борской индейкой, пиццу с волжским судаком и томатами, вишневый тирамису и чай «Малина – мелисса дачная».

ул. Ленинградская, 1

«450 градусов»

В рамках фестиваля бренд-шеф «места для вкусных разговоров» Карен Таирян – победитель и финалист различных шоу и соревнований! – предлагает своим гостям интересные авторские прочтения традиционных рецептов: пиццу «Волжские звезды», волжского сома в шелковом плену, волжский навар, солнечного судака и волжский улов в пенном кружеве.

ул. Степана Разина, 130

«Базар»

Чтобы подчеркнуть важность совместного времяпрепровождения и с самого детства привить культуру семейных походов в ресторан, детей в «Базаре» кормят бесплатно. А клюквенный сбитень и «Купеческое чаепитие», приготовленные специально для фестиваля, прекрасно вписались в меню ресторана для всей семьи, в котором органично сочетается кавказская, паназиатская и европейская кухни.

ул. Красноармейская, 1А

текст: Денис Либстер

Фото: Архивы пресс-служб

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