Гедза с щукой и креветкой, пицца с волжским судаком и волжская окрошка с раковыми шейками: какие блюда из меню «Волжских сезонов» можно заказать на прогулке

Ulandy Cafe

Гостей этого заведения ждет еда на каждый день, которую удобно брать с собой всегда и везде, а один из его главных козырей – это вкусно, как в ресторане, но дешевле, чем готовить дома. В фестивальном меню можно найти полный комплект для обеденного перерыва: фуд-бокс «Волжские сезоны», паштет из кролика на бриоши, судак с картофельно-шпинатным пюре и икорным соусом, сом с сызранскими томатами и лимонад «Яблоко с Самарской Луки».

ул. Галактионовская, 106А