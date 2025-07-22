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Где Волга встречается со Средиземноморьем? На гастрономическом ужине в ресторане Lunasole!

Начинаем август с гастроужина! 6 августа бренд-шефы «Ресторанной компании Поляна» Евгений Гурин и Андрей Рогачёв и звездный бренд-шеф ресторанов «Гроза», «Сыровар» и «Beer&Grill» и лауреат премии «Шеф-повар ЦФО 2022» – гость из древней Костромы Антон Рубцов ждут самарских фуди в ресторане Lunasole! Гастроужин – семь курсов! – «Волга и Средиземноморье» пройдет в рамках V Межрегионального фестиваля локального продукта «Волжские сезоны» и подарит возможность лично оценить тонкое сочетание средиземноморского колорита и волжских продуктов. В меню гастрономического праздника дикий волжский сом, тартар  из местного лося, легендарное заливное из рака с конфетой из раковой печени, мороженое на жигулёвском пенном и другие шедевры, которые должен попробовать каждый волжанин. Ни на что не намекаем, но билеты заканчиваются быстрее, чем пролетает это лето!

Фото: Архивы пресс-служб

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