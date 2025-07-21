Большая семья Two Keys Group: Константин Кочетков о росте проекта и маленькой Италии в Тольятти

С чего начинается все? С любви – безусловной и сильной – к городу и области, каждому гостю и – ну, конечно! – вкусной еде. Так считает и Константин Кочетков – владелец ресторанной группы Two Keys Group – настоящий амбассадор понятных, но в то же время изысканных блюд в Тольятти. Собака.ru узнала у собственника фуд-бизнеса, как один стейк-хаус дал старт целой компании, и за что же жители и гости города так полюбили флагманский итальянский ресторан Tavola Perfetta.
От одного до бесконечности
История Two Keys Group началась со стейк-ресторана Meatbarrique – уютного заведения с большим выбором мясных блюд. Следом появился он – «Мурманск» – место, которое напоминает, что Тольятти – настоящий город-курорт: здесь, на просторной летней веранде, можно насладиться свежими морепродуктами – под фужер игристого и тот самый, волжский сансет.
Позже к двум проектам добавилась итальянская мини-семья: бистро Perfetta Bistro в Центральном районе и большой семейный ресторан Tavola Perfetta. А еще у Two Keys Group есть препатийный лаунж-бар Tip-sy и паб BOOZE.
Настроение – Италия!
Каждый из наших проектов со своим характером и лицом! Например, Meatbarrique – камерный и взрослый, «Мурманск» – стильный и по-летнему легкий, BOOZE – шумный и веселый, Tip-sy – расслабленный и модный, а вот Perfetta Bistro и Tavola Perfetta – семейные, уютные и яркие, как настоящие итальянцы!
Последнее заведение можно смело назвать одним из любимчиков горожан, и вот почему: место подходит и для проведения свиданий, и для встреч большой компанией, и для проведения частных мероприятий, и даже для детских – самых веселых! – праздников в специальной детской комнате.
В меню – Италия: вся паста – и это важно – производится вручную прямо на открытой кухне, а пицца готовится на домашнем тесте в дровяной печи. Есть и блюда с «вау»-подачей: тирамису и тартар. Никаких спойлеров – это просто надо видеть и пробовать.
К жаркому сезону мы подготовились основательно: открыли большую летнюю веранду, которая идеально подходит как для завтраков под живую музыку, так и для ужинов – под игристое и разговоры – обо всем на свете!
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Александр Хитько, архивы пресс-служб
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