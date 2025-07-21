Большая семья Two Keys Group: Константин Кочетков о росте проекта и маленькой Италии в Тольятти

С чего начинается все? С любви – безусловной и сильной – к городу и области, каждому гостю и – ну, конечно! – вкусной еде. Так считает и Константин Кочетков – владелец ресторанной группы Two Keys Group – настоящий амбассадор понятных, но в то же время изысканных блюд в Тольятти. Собака.ru узнала у собственника фуд-бизнеса, как один стейк-хаус дал старт целой компании, и за что же жители и гости города так полюбили флагманский итальянский ресторан Tavola Perfetta.

От одного до бесконечности

История Two Keys Group началась со стейк-ресторана Meatbarrique – уютного заведения с большим выбором мясных блюд. Следом появился он – «Мурманск» – место, которое напоминает, что Тольятти – настоящий город-курорт: здесь, на просторной летней веранде, можно насладиться свежими морепродуктами – под фужер игристого и тот самый, волжский сансет.

Позже к двум проектам добавилась итальянская мини-семья: бистро Perfetta Bistro в Центральном районе и большой семейный ресторан Tavola Perfetta. А еще у Two Keys Group есть препатийный лаунж-бар Tip-sy и паб BOOZE.