Дмитрий Кулиш: «Это всегда чем-то похоже на волшебство: еще вчера десерт был только в моих мыслях, а на следующий день его уже дегустируют гости Дома Гринберга!»

Собака.ru нашла человека, который отвечает за Dolce Vita по-самарски! Знакомьтесь, шеф-кондитер Дмитрий Кулиш - главный креатор в кондитерской Дома Гринберга, который учился искусству создания десертов у лучшего шеф-кондитера России 2024 года Алексея Гребенщикова, а теперь каждый день радует сладкоежек города на Волге.

Когда вы поняли, что хотите стать кондитером?

Мой путь в кондитерское искусство начался с кухни: я работал поваром и с первого дня своей карьеры мечтал стать шефом. А поскольку я перфекционист, меня не покидала мысль о том, что хороший шеф должен уметь все, в том числе создавать и готовить десерты. На прохождение кондитерского курса Сабы Джанджагавы меня вдохновила его книга «Король эклеров». Этот курс стал моей точкой роста и помог понять, что десертное направление мне ближе, чем приготовление еды. С тех пор я успел поработать с такими самарскими проектами, как «Есть желание», «Гастропаб 1903», ресторан Alfred, таверна La Torre, ресторан Nebo и пекарня «Белотурка».

Что важнее для шеф-кондитера: талант или профессиональное образование?

Талант и образование не стоит разделять: одно прекрасно дополняет другое. К тому же, каким бы талантливым ни был человек, у него вряд ли что-то получится без базы знаний. Учиться, учиться и учиться – в нашей сфере это правило приобретает особенную ценность, поэтому я не представляю свою карьеру без образования и самообразования – мне кажется, это неотъемлемая составляющая жизни любого профессионала.

Какую деталь можно назвать отличительной чертой вашего фирменного стиля?

Несмотря на изобилие десертов, созданных мной, все они живут в рамках одной концепции – это концепция вкуса и элегантности, которая проявляется в каждой мелочи.