Дмитрий Кулиш: «Это всегда чем-то похоже на волшебство: еще вчера десерт был только в моих мыслях, а на следующий день его уже дегустируют гости Дома Гринберга!»

Собака.ru нашла человека, который отвечает за Dolce Vita по-самарски! Знакомьтесь, шеф-кондитер Дмитрий Кулиш - главный креатор в кондитерской Дома Гринберга, который учился искусству создания десертов у лучшего шеф-кондитера России 2024 года Алексея Гребенщикова, а теперь каждый день радует сладкоежек города на Волге.
Когда вы поняли, что хотите стать кондитером?
Мой путь в кондитерское искусство начался с кухни: я работал поваром и с первого дня своей карьеры мечтал стать шефом. А поскольку я перфекционист, меня не покидала мысль о том, что хороший шеф должен уметь все, в том числе создавать и готовить десерты. На прохождение кондитерского курса Сабы Джанджагавы меня вдохновила его книга «Король эклеров». Этот курс стал моей точкой роста и помог понять, что десертное направление мне ближе, чем приготовление еды. С тех пор я успел поработать с такими самарскими проектами, как «Есть желание», «Гастропаб 1903», ресторан Alfred, таверна La Torre, ресторан Nebo и пекарня «Белотурка».
Что важнее для шеф-кондитера: талант или профессиональное образование?
Талант и образование не стоит разделять: одно прекрасно дополняет другое. К тому же, каким бы талантливым ни был человек, у него вряд ли что-то получится без базы знаний. Учиться, учиться и учиться – в нашей сфере это правило приобретает особенную ценность, поэтому я не представляю свою карьеру без образования и самообразования – мне кажется, это неотъемлемая составляющая жизни любого профессионала.
Какую деталь можно назвать отличительной чертой вашего фирменного стиля?
Несмотря на изобилие десертов, созданных мной, все они живут в рамках одной концепции – это концепция вкуса и элегантности, которая проявляется в каждой мелочи.
За что вы любите свою работу?
В изготовлении сладостей мне больше всего нравится творческий процесс: когда ты придумываешь десерт, представляешь его вкус, а потом воплощаешь свою идею в жизнь и наступает самый приятный момент – когда десерт готов и его можно попробовать! Это всегда чем-то похоже на волшебство: еще вчера десерт был только в моих мыслях, а на следующий день его уже дегустируют гости Дома Гринберга.
Что предлагает своим гостям кондитерская Дома Гринберга?
Я каждый день работаю, чтобы наш ассортимент никого не оставил равнодушным! Для любителей ярких вкусов и шоколада у нас есть конфеты – это мой вечный фаворит! Чтобы растапливать сердца всех, кто равнодушен к сладкому, я придумал десерт «Цитрон». Но главную роль в нашем бесконечном сериале о сладкой жизни играют десерты a la carte, которые раскрывают перед гостями все многообразие вкусовых нот и текстур. Зная, как важен финальный штрих на торжественных церемониях, я разработал линейку тортов с роскошным декором, который скрывает тонкую игру на контрастах вкусов. А для тех, кому нужны десерты на фуршет, мы готовим мини десерты, которые идеально подходят для кейтеринга: в этой линейке лидер моего персонального топа шоколадные и ванильные мини-шу. На перспективу мне тоже нравится работать: VIP-зал Дома Гринберга откроется только осенью, но я уже разрабатываю для него эксклюзивную линейку десертов.
Неограниченные возможности кондитерской Гринберга вдохновляют меня готовить не только десерты! У нас всегда есть вкуснейшие круасаны к утреннему кофе и хлеб собственного производства: Бородинский, багеты, и картофельные булочки с подкопченым вкусом, словно приготовленные на костре. Это невозможно описать – обязательно надо попробовать!
Текст: Денис Либстер
Фото: Анастасия Микишенко
Комментарии (0)