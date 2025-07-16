Как организовать гастрономический ужин на колесе обозрения? Отвечает команда «Волжских сезонов»

Внимание всем, кто соскучился по гастрономическим приключениям: ничего не планируем на 24 июля! Потому что не каждый год выпадает шанс поужинать на колесе обозрения! А бренд-шефы «Ресторанной компании Поляна» Евгений Гурин и Андрей Рогачев с командой шеф-поваров подарят такую возможность: уникальный гастрономический ужин «На высоте» пройдет в рамках V Межрегионального фестиваля локального продукта «Волжские сезоны».

Гостей будут ждать четыре курса блюд с волжскими специалитетами и местными продуктами: пшеничный ремесленный хлеб на жигулевском пенном со взбитым сливочным маслом на местных лесных грибах, мозаика из двух видов волжской рыбы, судака и сома, утка с полбой, копченой вишней и смородиновым жу и мороженое на жигулевском пенном с лесными орехами на ржаной бриоши. Приятными дополнениями к гастрономическому ужину станут безалкогольный коктейль «Купеческий» от шеф-бармена Егора Ширяева, городские виды с высоты птичьего полета, аудиогид от краеведа Андрея Артёмова с интересными фактами о Самаре и музыкальными вставками и выездное обслуживание от «Юленди Кейтеринг». «Ранний ужин» начнется в пять вечера, а «Ужин на закате» с эксклюзивной фотосессией – в семь. Свободные места еще есть.