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Что Где Есть

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Что делать летом в городе-курорте? Все ответы в гидах «Что где есть в Самаре и Тольятти» и «Что где делать в Самаре и Тольятти»!

К открытию нового гастрономического – да и туристического тоже! – сезона готовы! И всем советуем!

Выпустили два подробнейших гида –  «Что где есть в Самаре и Тольятти» и «Что где делать в Самарской области» – для всех, кто хочет найти ответы на все вопросы, которые летом особенно важны: как сезонные волжские продукты рифмуются с классической европейской – и не только! – кухней? Где пробовать настойки, приготовленные по рецептам с вековой историей? К кому ехать на омлет из цесариных яиц? Где классический кофе превращают в напиток богов? Где можно встретить утро и с какой крыши открывается самый роскошный вид на легендарные волжские закаты? Все секреты города-курорта под яркой и красивой обложкой нашего гида, а гиды уже в городе! Под одной обложкой!

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