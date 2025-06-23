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Три звездных шеф-повара в одном ресторане? На «Волжских сезонах» возможно все!

Если летом и стоит запоминать какие-то цифры, то только такие: один вечер, три звездных шефа и семь курсов с волжским характером! Именно так вкратце можно описать гастроужин, который 9 июля пройдет в ресторане «Русико»!

В рамках V Межрегионального фестиваля «Волжские сезоны» в Самару приедет специальный гость из Нижнего Новгорода: бренд-шеф «Парк Культуры» Глеб Левицкий вместе с бренд-шефами «Ресторанной компании Поляна» Евгением Гуриным и Андреем Рогачевым устроят гостям ресторана настоящий гастрономический праздник! Это отличная возможность познакомиться с такими гастрономическими шедеврами, как тарталетки с копченым сомом и волжской ботаргой, заливным из рака с конфетой из раковой печени, кулебякой с осетром и судаком, шарлоткой с жигулевской вишней и кремом из вареной сгущенки и не только! Ни на что не намекаем, но мест на всех не хватит!

Фото: Архивы пресс-служб

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