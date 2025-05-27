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Что Где Есть

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Русская сарделла в Самаре: гастрономическое приключение, которое нельзя пропустить

Без этой закуски трудно представить новогодний стол, а мы предлагаем не ждать боя курантов и уже сегодня – в День изобретения шпрот – открыть заветную черно-золотую баночку! А как в заведениях города звучит хит на все времена – бутерброды со шпротами (и не только бутерброды!) – Собака.ru рассказала в специальной подборке.

«Рюмочка»

Для того, чтобы переключиться с рабочих задач и раствориться в ритмах музыки, отправляемся в гастробар «Рюмочка». Начинаем вечер с барной карты и обязательно пробуем фирменные бутерброды – их в меню бара (!) двенадцать. Рекомендуем начать с классики: ржаной багет, чесночное масло, майонез, огурцы домашнего посола, яйцо, укроп и шпроты.

«Ветерок»

А так звучит хит в легендарном баре города «Ветерок» – поджаренный бородинский хлеб, чесночный майонез, свежий огурец, яйцо, красный лук, перец и рижские шпроты. Берем два – себе и другу (или тоже себе).

«Боря»

Самарский вайб, романтика и незабываемый русский стол – это все «Боря». Приходим голодными, берем друзей и наслаждаемся бесподобными бутербродами – здесь они с сырком «Дружба» на солодовом хлебе, чесноком, свежим огурчиком, укропом и крупными шпротами.

«Волжайна»

Гастробар «Волжайна» удивит не только бутербродами. Уникальная позиция в меню бара – пицца со шпротами! Пышное, хрустящее тесто, соус тар-тар, малосольные огурцы, моцарелла, лук, ароматные травы, ну, и, конечно, главный ингредиент – деликатесные шпроты.

«Свойский»

Вкус родительского застолья можно вспомнить в питейной «Свойский». Здесь на ломтик поджаренного хлеба, смазанного майонезом, щедро выкладывают сочные шпроты и посыпают все ароматным зеленым луком. Признайтесь – захотелось?

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб

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