Русская сарделла в Самаре: гастрономическое приключение, которое нельзя пропустить

Без этой закуски трудно представить новогодний стол, а мы предлагаем не ждать боя курантов и уже сегодня – в День изобретения шпрот – открыть заветную черно-золотую баночку! А как в заведениях города звучит хит на все времена – бутерброды со шпротами (и не только бутерброды!) – Собака.ru рассказала в специальной подборке.