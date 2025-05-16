Бэйби-фуд и никакой химии: секреты идеального детского питания и выбора продуктов от мам из Самары

Какие критерии наиболее важны для вас при выборе продуктов питания для детей? На что обращаете внимание?

На натуральный, понятный и короткий состав. Моей дочери год и семь месяцев, поэтому мы стараемся пока избегать сахар.

Есть ли у вас с вашим ребенком любимые продуктовые магазины и производители продуктов?

Во «Вкусвилле» лучшая молочка! Если у вашего ребенка, конечно, нет аллергии на лактозу.

С какими сложностями вы сталкиваетесь при составлении рациона для ребенка?

Сложно найти, например, печенье без молока. Если в составе его и нет, то обязательно будет целая таблица Менделеева. Поэтому печенье мы печем сами – из банана и овсяных хлопьев.