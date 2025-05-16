Бэйби-фуд и никакой химии: секреты идеального детского питания и выбора продуктов от мам из Самары

Собрали настоящую фуд-корзину вместе с известными самарскими мамами – Юлией Чудаевой – основатель сети студий маникюра «Большое красное яблоко», Анной Ракитиной – владелица, исполнительный директор и креатор бренда BUREAU, Катериной Ревинской – основательницей туроператора новых впечатлений «Город-курорт» и Юлией Смоляковой – идейной вдохновительницей производства фермерских сладостей без сахара и добавок «Наши сласти». А заодно поговорили о критериях выбора продуктов для детей, любимых магазинах и производителях. Не только взрослых, но и малышей!
Берем на заметку!
Юлия Чудаева
Какие критерии наиболее важны для вас при выборе продуктов питания для детей? На что обращаете внимание?
На натуральный, понятный и короткий состав. Моей дочери год и семь месяцев, поэтому мы стараемся пока избегать сахар.
Есть ли у вас с вашим ребенком любимые продуктовые магазины и производители продуктов?
Во «Вкусвилле» лучшая молочка! Если у вашего ребенка, конечно, нет аллергии на лактозу.
С какими сложностями вы сталкиваетесь при составлении рациона для ребенка?
Сложно найти, например, печенье без молока. Если в составе его и нет, то обязательно будет целая таблица Менделеева. Поэтому печенье мы печем сами – из банана и овсяных хлопьев.
Анна Ракитина
Какие критерии наиболее важны для вас при выборе продуктов питания для детей? На что обращаете внимание?
Понятно, что у ребенка должен быть полезный рацион: без глютена, сахара и прочих вредностей. Но дети есть дети. Я сама была ребенком и ела бургеры, поэтому и моя дочка ест макароны с сыром, мороженое и шоколад. Я считаю, что если нет противопоказаний, то иногда можно позволить и такое. А когда же еще ей это делать, если не в детстве? Скоро она вырастет и сама начнет себе все это запрещать. Детство для этого и есть, чтобы радоваться и тусоваться.
Есть ли у вас и ваших деток любимые продуктовые магазины/производители продуктов?
Дочка любит «ФрутоНяню». Она уже в таком возрасте, когда выбирает продукты в магазинах сама. Например, ей очень нравится, когда мы на Губернском рынке покупаем горячую лепешку из тандыра и виноград. И еще у нас есть семейная пельменная, которую мы в шутку называем «мишленовской». Туда еще мой муж ходил со своей бабушкой: она находится в исторической части города. Агуся любит пельмешки! В «Эклерной» выбирает пиццу с сыром. У нее, как у маленького эстета, в городе уже есть свои любимые гастрономические места.
С какими сложностями вы сталкиваетесь при составлении рациона для ребенка?
Агни – малоежка, поэтому любит есть тесто, сыр, макароны, домашние котлетки, фрукты, ягоды и арбуз (подсказывает маме сама Агни). В целом, мы аккуратно подходим к питанию: особых запретов нет, да и заставлять что-то есть тоже не любим. Слушаем организм.
Катерина Ревинская
Какие критерии наиболее важны для вас при выборе продуктов питания для детей? На что обращаете внимание?
Очень важно, чтобы состав продуктов был чистым. Мне не нравится, когда открываешь состав в сервисах доставки и видишь огромное количество «ешек» и непонятных ингредиентов. Еще я категорична к покупным пакетированным сокам и лимонадам. Такое у нас только по большим праздникам. И никогда не покупаю мясо в сетевых магазинах – только фермерское.
Есть ли у вас и ваших деток любимые продуктовые магазины и производители продуктов?
С этим сложно: я занятая мама, и меня хорошо выручают сервисы доставки. Для меня лидер – «Вкусвилл»: там приемлемый состав продуктов. А вообще, маст-хэв для нашей семьи – Губернский рынок. Покупаем у знакомых продавцов гарантированно качественные, фермерские продукты. Из сладкого – берем пастилу от «Наши сласти» – любимый десерт в нашем доме.
С какими сложностями вы сталкиваетесь при составлении рациона для ребенка?
Главная сложность – время. Хочется готовить каждый день все свежее и вкусное. Для меня очень важно, чтобы у моих детей был образ мамы, которая готовит на кухне обед. Старшая дочь, которой сейчас восемь лет, делает на этом акцент : «Все самое вкусное – у мамы!», ей не нравится, когда мы заказываем доставку из ресторана, она предпочитает домашнюю еду. Я это очень ценю и стараюсь ее не разочаровывать. Поэтому единственная сложность в том, что мне, как маме-предпринимателю, нужно найти время, чтобы посвятить его готовке.
Юлия Смолякова
Какие критерии наиболее важны для вас при выборе продуктов питания для детей? На что обращаете внимание?
Для меня – как для каждой мамы – самую большую ценность составляет здоровье ребенка. Поэтому, конечно же, я всегда обращаю внимание на состав продуктов: смотрю, чтобы там не было красителей, консервантов и пальмового масла. При этом хочется соблюсти баланс вкуса и пользы. У сына с детства была аллергия на сахар, собственно, так и возникли «Наши сласти» – мы просто решили высушить деревенскую клубнику, которую он ел с удовольствием!
Есть ли у вас и ваших деток любимые продуктовые магазины и производители продуктов?
Тут не буду оригинальна – конечно же, это «Наши сласти». В составе только фрукты, ягоды и отдельные вкусы с медом. Любит сыры Viva-Speranza – первый кусок съедает прямо в магазине. Вообще, мы привыкли к деревенской еде, стараемся покупать фермерские продукты.
С какими сложностями вы сталкиваетесь при составлении рациона для ребенка?
Здесь важно соблюсти КБЖУ и составить сбалансированный рацион. Например, сын говорит: «Я буду только макароны, я не буду курицу», тогда я добавляю сыр или яйцо, чтобы был белок. И обязательно овощи – для лучшего пищеварения. Хорошо, что с фруктами и ягодами проблем нет – их он любит.
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб
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