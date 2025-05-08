Майский гастромаршрут: пицца-шашлык, курица «по-китайски» и запеченные перцы

Зачем человеку длинные выходные? Наша гипотеза проста и понятна: чтобы нашагивать по десять тысяч – и более! – шагов по самарской набережной, любоваться самыми красивыми – прости, Нижний, но это факт! – закатами и тестировать новинки меню самарских ресторанов, которые активно готовятся к курортному сезону. Собрали несколько блюд, на которые точно стоит обратить внимание.