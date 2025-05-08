Майский гастромаршрут: пицца-шашлык, курица «по-китайски» и запеченные перцы

Зачем человеку длинные выходные? Наша гипотеза проста и понятна: чтобы нашагивать по десять тысяч – и более! – шагов по самарской набережной, любоваться самыми красивыми – прости, Нижний, но это факт! – закатами и тестировать новинки меню самарских ресторанов, которые активно готовятся к курортному сезону. Собрали несколько блюд, на которые точно стоит обратить внимание.
Команда «Перчини» примерила роль крестного отца и приготовила на майские предложение, от которого невозможно отказаться: пицца-шашлык – это имбовая имба и козырь, который ничем не покрыть. Сочная курица, аромат дымка и свежие овощи – это именно то, без чего май и не май вовсе.
Хорошая новость для любителей мяса: в мясную гостиную Meat Happens BBQ можно вести друзей, которые не разделяют любви к стейкам и шашлыкам: их, например, ждут запеченные перцы рамиро с соусом тоннато. Осторожно: вызывает привыкание.
В Idol Tiki Bar предлагают добавить к волжскому маю немного восточной тональности и аутентичный китайский рецепт: пикантный и острый вкус курицы Кунг Пао идеально сочетается с атмосферой неторопливых выходных.
А бренд-шеф бистро «Земляне» Иван Оленин предлагает поностальгировать: его домашние пирожки – с луком и яйцом, с капустой, с мясом и щавелем или с подкопченной сметаной – не хуже машины времени унесут в детство, где точно такие же пирожки готовили наши бабушки!
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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