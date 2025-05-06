Гастрономия без контента: три заведения, в которые идут ради еды, а не ради красивых фото

«Кулинария»

Женщины с золотыми руками, которые пекут лучшие в Самаре пирожные из моего детства – именно это – да простит меня редактор! – первое, что приходит мне в голову, когда меня просят рассказать о «еде без маркетинга». Скорее всего, эти прекрасные женщины никогда не узнают о моем признании в любви, но это никак не повлияет на тот факт, что «Кулинария» на улице Революционной – это гарантированный телепорт в прекрасное далеко. В лучших традициях советской кулинарии! Здесь уже больше сорока пяти лет почти ничего не меняется: продавщицы в белых халатах и чепчиках, ценники, написанные от руки, и те самые корзиночки с белковым кремом, бисквитные рулеты с масляным кремом и картошка, после которой облизываешь пальцы. Кажется, никто не сказал им, что мы уже тридцать лет как живем в другой стране: там все еще готовят из продуктов, а не из порошковых заменителей. Никаких трендов и никакой рекламы, только сдобные татарские пироги, за которыми я езжу на такси через весь город.

«Винотерия»

Еще один удивительный ресторан, застывший, будто лепесток в янтаре, в своем мире, – «Винотерия». Я люблю его, потому что это одно из немногих в городе мест, где под вывеской «ресторан» речь все еще идет о еде, а не о концепции или маркетинге: пока рынок вокруг кипит модными рилсами, блогерами, перформансами, расплескивая пену через край котелка, здесь просто отлично готовят. Вот уже пять – семь? десять? – лет я хожу сюда за лучшей в городе пастой Неро с морепродуктами и медальонами из телятины, запеченными авокадо с креветками – идеально на поздний завтрак с бокалом игристого – и тортом «Наполеон». Здесь все немного тяжеловесное, застывшее и неизменное – от белых скатертей до – к счастью! – качества стейков. И мне хочется верить, что эту крепость никогда не возьмут трендовым рекламным штурмом.

Cucina Casu

Cucina Casu – это крошечный итальянский ресторан, каким он должен быть. И ему не мешает даже то, что он встречает гостей на самарских просеках, а не в римском Трастевере. Честно говоря, мне всегда жаль сдавать пароли этого места: боюсь остаться однажды без любимого столика в уголке. А еще больше боюсь разрушить магию места: это настолько не самарский – в хорошем смысле – ресторан, что даже удивительно, как ему удалось проработать десять лет и не пропитаться локальным купеческим духом. Каждый, кто хоть раз побывал в Италии, знаком с этими тавернами на первых этажах домов: разномастная мебель, жена владельца печет пироги, его племянник варит кофе, а сам он курит на террасе с чашкой эспрессо в неизменных солнечных очках. Все это, включая Антонелло Казу в очках в любую погоду, можно найти на первом этаже самой типичной многоэтажки спального района. Странно описывать интерьер – его там нет. Но в этом ресторанчике никто не смотрит на стулья и столы и оценивает, модные там формы чашек и вилок или нет. Потому что Антонелло готовит еду для счастья и радости, а остальное не имеет значения. В любой - даже самый плохой! - день можно свернуть - лучше по навигатору, там даже вывески толком нет! – во двор, заказать «Качио э пепе» и ризотто с морепродуктами и убедиться в том, что итальянец – маг и волшебник. Потому что вот Италия: та самая паста al dente, та самая кремовая консистенция риса без всяких сливок, перец душист, а томаты пахнут летом. И вы становитесь намного счастливее. Я даже не буду писать, что там - заказывайте что угодно! – пробовать, но умоляю: не уходите без кусочка шоколадного торта и джелатто. И не заказывайте капучино после полудня! Или заказывайте – злится Антонелло абсолютно по-итальянски: рьяно и очаровательно!