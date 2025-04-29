Как организовать первомайский шашлык, не нарушая закон

Чтобы запрет на посещение лесов не испортил никому шашлычный Первомай, Собака.ru собрала самые вкусные предложения самарских ресторанов.
«ЧАЙХОНА №1»
Мясные блюда – это отдельная – и очень яркая! – страница в книге рецептов восточной кухни. И большой фирменный кебаб «Искандер» из телятины и баранины и фирменное ассорти шашлыков на большую компанию – шашлыки, люля и куриные крылья с соусами – можно считать ярким доказательством этого общеизвестного факта. Но «ЧАЙХОНА №1» – это не только мясо: в обновленном меню от шефа восточная кухня органично переплелась с мировой. А для тех, кого уже не удивить суши-баром и аквариумом с крабами, устрицами и морскими ежами, достаем еще один козырь ресторана – потрясающий вид на Волгу, который открывается из больших окон, и отдельный караоке-зал для любителей петь.
Волжский проспект, 36
+7 846 300 46 69
Puri
Команда Puri знает, как важно встретить сезон мяса на огне во всеоружии. Здесь разработали собственную формулу превращения простой идеи шашлыка в гастрономический праздник: тонкий маринад, идеальная прожарка и подача, в которой важна каждая деталь. Поэтому летнее меню ресторана – это настоящий манифест вкуса, из которого мы – с огромным трудом! – выбрали три позиции! Первые две доступны и в ресторане, и в бистро, а третью можно заказать только в ресторане.
Заказывая шашлык из мраморной говядины, которую маринуют в гранатовом соке с черным перцем, лучше выбирать прожарку медиум, чтобы мясо раскрылось на полную. Любителей пряности и нежности ждет куриный шашлык, который маринуют в душистой смеси – корица, чеснок, имбирь, гвоздика, мята, лимонная цедра, мацони и томатная паста – и подают на тонком лаваше и мацони с пряным салатом под кахетинским маслом и бальзамиком. Отдельный бонус – каре молочного ягненка: мясные гурманы по достоинству оценят идеальный гастродуэт нежнейших ребрышек и и бейби-картофеля.
Ресторан на улице Куйбышева, 79:
+7 (937) 989-33-32
Бистро на улце 22 Партсъезда 227А:
+7 (927) 207-00-08
Sky Village
Загородный клуб Sky Village предлагает совместить плюсы отдыха на природе с комфортом премиум-ресторана: кроме развернутого меню гостей клуба ждет панорамный бассейн с видом на Самарскую Луку, банный комплекс и комфортабельные виллы и шале. А превратить мясной Первомай в настоящий гастропраздник помогут шашлык из мраморной говядины с кавказским соусом и зелеными овощами и каре молодого барашка, которое подают с томатами и зеленым маслом.
Березовый проезд, 60
+7 (927) 898 50 55
sky-village.ru
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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