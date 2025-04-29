Как организовать первомайский шашлык, не нарушая закон

Команда Puri знает, как важно встретить сезон мяса на огне во всеоружии. Здесь разработали собственную формулу превращения простой идеи шашлыка в гастрономический праздник: тонкий маринад, идеальная прожарка и подача, в которой важна каждая деталь. Поэтому летнее меню ресторана – это настоящий манифест вкуса, из которого мы – с огромным трудом! – выбрали три позиции! Первые две доступны и в ресторане, и в бистро, а третью можно заказать только в ресторане.

Заказывая шашлык из мраморной говядины, которую маринуют в гранатовом соке с черным перцем, лучше выбирать прожарку медиум, чтобы мясо раскрылось на полную. Любителей пряности и нежности ждет куриный шашлык, который маринуют в душистой смеси – корица, чеснок, имбирь, гвоздика, мята, лимонная цедра, мацони и томатная паста – и подают на тонком лаваше и мацони с пряным салатом под кахетинским маслом и бальзамиком. Отдельный бонус – каре молочного ягненка: мясные гурманы по достоинству оценят идеальный гастродуэт нежнейших ребрышек и и бейби-картофеля.

Ресторан на улице Куйбышева, 79:

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