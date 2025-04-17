Собака.ru любит пободрее: редакция о лучших кофейных открытиях и разочарованиях последнего времени

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Хотя я уже учился на графического дизайнера, проработал себя в психотерапии и научился говорить «арт-хаус» даже про мультфильмы – а к извращенскому растительному молоку все равно не привык. Последний шанс был у миндального из Skuratov. Не срослось. На вкус – как будто миндаль пережил развод и решил об этом рассказать. Поэтому в городе пока не появится еще одного модного дизайнера одежды, вдохновляющегося тенью от пенки латте на кокосовом.