Собака.ru любит пободрее: редакция о лучших кофейных открытиях и разочарованиях последнего времени

В День кофе собрались редакцией на чашечку свежесваренного кофе, а заодно – поделились неожиданными лучшими (и не только!) кофейными открытиями последнего времени. А вы что будете: флэт, бамбл за овер прайс, айс-латте или просто кофе в тишине?
Денис Либстер
Редактор
В этом сезоне я «открыл» для себя флэт уайт: не такой жесткий (и кислый!), как американо, и сохраняет вкус (в отличие от капучино) кофе. Наслаждаюсь.
Ксения Возгорькова
Редактор
В попытках отказаться от кофе с молоком – в какой уже раз? – и приобщиться к фильтр-культуре нашла у ребят из Muwa кофейно-пряно-смородиновый «морс» – ягодный фильтр. Пробовать обязательно!
Екатерина Голованова
Директор
Я пью только фильтр: мне нравится исследовать его вкус, вылавливать едва уловимые нотки. А что действительно удивило меня за последнее время? Цена на бамбл! Она всегда меня удивляла, удивляет и, думаю, еще будет удивлять.
Екатерина Ракицкая
Дизайнер
В лучших зумерских традициях в теплую погоду выбираю айс-латте. И самое главное в нем, чтобы лед не таял в первые три минуты. В кофейне Sladko он не растаял, даже когда я его допила. Я в восторге!
Анастасия Гильметдинова
SMM-менеджер
Полгода назад поняла, что нет ничего лучше американо. Но с нюансом – к нему обязательно должны подать маленький молочник с холодными сливками. Чувствую себя членом королевской семьи, когда вливаю их в кофе. И вкусно, конечно!
Светлана Каннибала
Спецкор
Я пью только «Эх-орех» из Muwa. Он обнимает мое сердце за талию и кружит в танце. Идеальное сочетание вкусов. Другие кофейные напитки просто избегаю.
Максим Осипов
Издатель
Хотя я уже учился на графического дизайнера, проработал себя в психотерапии и научился говорить «арт-хаус» даже про мультфильмы – а к извращенскому растительному молоку все равно не привык. Последний шанс был у миндального из Skuratov. Не срослось. На вкус – как будто миндаль пережил развод и решил об этом рассказать. Поэтому в городе пока не появится еще одного модного дизайнера одежды, вдохновляющегося тенью от пенки латте на кокосовом.
Катерина Московская
Менеджер рекламных предложений
Самый вкусный кофе для меня – кофе в тишине (говорит что-то на материнском). Люблю взять с собой бамбл с апельсиновым соком и спуститься на набережную, созерцать Волгу и строить планы на день.
Фото: Архивы пресс-служб
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