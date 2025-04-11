Где заказывать куличи и пасху в Самаре: от классики с изюмом до экзотики с дубайской начинкой

Говорим Viva Speranza, а имеем в виду не просто ферму, а настоящее гастрономическое приключение: здесь делают куличи без дрожжей, ароматизаторов и всего лишнего. Секрет прост: для пасхальных угощений используют только живое тесто на фермерских яйцах, настоящем сливочном масле и натуральном твороге. На выбор есть два вида: на коровьем и на козьем молоке. Первый – настоящий (!) телепорт в детство, а второй – с неожиданной ноткой, для тех, кто хочет попробовать что-то новое и особенное.

Но на куличах все не заканчивается: к праздничному столу можно заказать более тридцати видов сыра, творог, густую сметану, и козий пармезан – да, тот самый, который уже стал маленькой легендой среди тех, кто хотя бы раз его попробовал.

На ферме-сыроварне доказывают – магия, которая делает продукцию по-настоящему особенной, это вовсе не волшебство, а любовь: коров и коз здесь – и мы не шутим! – знают по именам, заботливо растят, кормят, доят и готовят из их молока масло и творог. Проверить и лично убедиться в этом можно на самой настоящей экскурсии: удастся увидеть, как рождается сыр, погладить настоящих козочек, покормить кур и кроликов, погулять на свежем воздухе и почувствовать, что же это такое – фермерская жизнь.