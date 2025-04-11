Где заказывать куличи и пасху в Самаре: от классики с изюмом до экзотики с дубайской начинкой

Скоро уже будет Пасха, так что заказывайте – нет, не мяско – а куличи и творожную пасху! Собака.ru пробежалась по всем бэст оф зе бэст местам и собрала большую подборку ароматных, красивых, праздничных и щедрых на начинку куличей – с самыми креативными и сладкими «шапочками», а также пасхи из натурального творога. В топе: пасха, украшенная цветами, от Lunasole и «Белого сада», куличи с нежнейшим ганашем из бельгийского шоколада от Koza Family, фисташковый из «Кэрри», на настоящем козьем молоке от Viva Speranza, царский из Lotte Hotel Samara, трендовый с бантиками от «Эклерной» и вообще все куличи с доставкой на дом от «Поляна Delivery». А бонусом – пэпэ-пасха от «ТортВилла»!
Lunasole
Начинает она – цитрусовая творожная пасха от Lunasole и «Белого сада». Во-первых, это красиво: каждый заказ здесь украшают небольшой частичкой настоящей весны – стильными цветами от студии флористики и декора. А во-вторых, приготовлено по тщательно выверенному классическому рецепту: внутри только воздушный творог, сливки, ваниль, цукаты, цедра апельсина и бельгийский белый шоколад.
Всего – а тут внимание! – в ресторане сделают двадцать пасх по 2900 рублей за штуку. Что это, если не весомая причина поторопиться и оформить предзаказ?
Koza Family
В этом году Koza Family приготовила нечто особенное – фисташковый кулич с ганашем из бельгийского шоколада и свежей малиной. В тесто вместо изюма добавляют апельсиновую цедру и вяленые ягоды – получается свежо и действительно по-весеннему. Цена за такую – не только ароматную и сбалансированную, но еще и красивую – пасхальную выпечку – 1995 рублей за штуку.
Настоящие бестселлеры – фирменные куличи по рецепту Ирины Козаченко – здесь выпекают разных размеров – от S до L! А тем, кто уверен, что Пасха просто невозможна без – барабанная дробь! – пасхи, Koza Family предлагает позиции из нежного творога, украшенного бельгийским шоколадом, орехами и сублимированными ягодами. Классическая, на 900 граммов, обойдется в 1595 рублей, а фисташковая – хит сезона! – в 1995 рублей за килограмм.
«Кэрри»
Не один – а целая коллекция: в этом году «Кэрри» отмечает Пасху с внушительным размахом и предлагает к предзаказу нежные пасхальные кексовые куличи, приготовленные (!) без дрожжей. Для ценителей классики – с цукатами и сахарной глазурью – большой, на 570 граммов, обойдется в 490 рублей, а пасхальное угощение поменьше – в 290.
Выбор редакции – с фисташковой крошкой и белым шоколадом, за 690 и 390 рублей соответственно. Но предполагаем, что хитом продаж в этом году станет именно он – кулич с дубайской начинкой и тестом катаифи. Их – на минуточку! – приготовят всего двести штук – стоимость одного составит 2500 рублей.
Viva Speranza
Говорим Viva Speranza, а имеем в виду не просто ферму, а настоящее гастрономическое приключение: здесь делают куличи без дрожжей, ароматизаторов и всего лишнего. Секрет прост: для пасхальных угощений используют только живое тесто на фермерских яйцах, настоящем сливочном масле и натуральном твороге. На выбор есть два вида: на коровьем и на козьем молоке. Первый – настоящий (!) телепорт в детство, а второй – с неожиданной ноткой, для тех, кто хочет попробовать что-то новое и особенное.
Но на куличах все не заканчивается: к праздничному столу можно заказать более тридцати видов сыра, творог, густую сметану, и козий пармезан – да, тот самый, который уже стал маленькой легендой среди тех, кто хотя бы раз его попробовал.
На ферме-сыроварне доказывают – магия, которая делает продукцию по-настоящему особенной, это вовсе не волшебство, а любовь: коров и коз здесь – и мы не шутим! – знают по именам, заботливо растят, кормят, доят и готовят из их молока масло и творог. Проверить и лично убедиться в этом можно на самой настоящей экскурсии: удастся увидеть, как рождается сыр, погладить настоящих козочек, покормить кур и кроликов, погулять на свежем воздухе и почувствовать, что же это такое – фермерская жизнь.
«Поляна Delivery»
Тем, кто не успеет не то, чтобы испечь, а даже заехать и купить куличи к Пасхе, выражаем стопроцентное понимание – и никакого осуждения! Выручит в этом случае «Поляна Delivery»: предзаказать куличи можно уже сейчас на сайте и в мобильном приложении AppStore и GooglePlay из ресторанов «Кэрри», «Дом нино», «Русико», «Где нас нет», Lunasole и DuPain.
Классические куличи с цукатами и изюмом начинаются от 290 рублей – тот самый – идеальный! – вариант для тех, кто не любит усложнять. А для тех, кто буквально мечтает об экспериментах и новых открытиях, «Поляна Delivery» привезет с доставкой на дом куличи с грецким орехом, хрустящим маком и начинкой из сливочного мусса, с арахисом, грецким орехом, фисташкой и цедрой лимона или с вишней и шоколадом. Здесь же можно предзаказать лимитированные – и по-настоящему красивые – творожные Пасхи.
Lotte Hotel Samara
Пять разных – оригинальных – вариантов куличей можно найти сразу в одном месте – и мы сейчас, конечно, про Lotte Hotel Samara. В лобби-баре уже можно оформить предзаказ на все позиции: от «Панеттоне» с вяленой клюквой и миндальной корочкой и «Краффина» с ромовой начинкой и имбирным пряником на «шапочке» до «Творожного» с лимонной цедрой и «Дубайского шоколада» с тертой фисташкой и тестом катаифи. Самую топовую позицию – царский кулич «Александрийский» – с (!) золотым изюмом, добавлением топленого молока и тонким послевкусием специй – здесь украшают с соответствующим размахом – маршмеллоу, кондитерской посыпкой и ванильным макаронс. Прайс стартует от 800 до 2300 рублей.
В подарок близким, родным – и, конечно, себе! – берем творожно-карамельную пасху, шоколадные пасхальные яйца или фигурку зайца, выполненного из белого бельгийского шоколада с драже.
«Эклерная»
В «Эклерную» заглядываем не только за эклерами, которые ежедневно – десятками, а может и сотнями! – появляются на витрине, но еще и за сдобными и нежными куличами. Шеф-кондитер Аделина Павлович выпекает их на сливочном масле, сливках и яичных желтках, а в тесто добавляет апельсиновые цукаты, клюкву и вяленую вишню. Рассказываем по секрету – их предварительно замачивают в крепких выдержанных напитках. Наряжают куличи меренгой тоже по-эклеровски – стильно и со вкусом: в этом году на выбор представлены два варианта – с бантиками и пряничным кроликом – по 580 и 890 рублей за штуку соответственно.
Также к предзаказу доступна творожно-сливочная пасха с абрикосом, белым шоколадом и фисташкой: если кому-то нужен был повод, чтобы собраться всей семьей за большим столом на пасхальном завтраке, можно считать, что это он!
«ТортВилл»
Всем пасхам – пасха: за идеально сбалансрованным традиционным пасхальным угощением идем к ребятам из «TортВилл». Здесь все готовят по канонам «пэпэ» и веганства – без сахара, лактозы, глютена, продуктов животного происхождения – исключительно на веганском кремчизе. Выбираем между пасхой с цукатами, манго и маракуйей, вишней и шоколадом или берем сразу все – и ни в чем себе не отказываем. К тому же, при заказе трех пасх действует скидка – 5900 рублей вместо 6900.
Приятным дополнением пасхального стола станут яйца – из темного шоколада, крема кешью, арахиса, кокосовой сгущенки, начинки манго-маракуйя и сиропа топинамбура. Взять сразу шесть штук будет выгоднее: так, шоколадный набор обойдется в 2550 рублей, а не в 2760.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)