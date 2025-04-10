Самара сладкая: как дети выбирают десерты и какие – в их личном топе?

Рисунок Оливии
Самара – город, где Волга шепчет свои истории, а витрины кафе и кондитерских манят ароматами свежей выпечки и сладостей. Но кто в этом разбирается лучше всех? Уверены, дети! Они выбирают десерты не по модным трендам, а по зову сердца – или желудка. Собака.ru поговорила с юными гурманами Самары, чтобы узнать, как они решают, что съесть, где ищут вкус праздника и что для них значит десерт. Четыре маленьких эксперта поделились своими рекомендациями: от медовика в Puri до шоколадных тортов с ягодами, от мечты о супергероях до поисков чего-то необычного. Да, эти дети знают, как найти свой кусочек счастья!
Ева, 11 лет
Дочь Елены Тепленькой,
заместителя директора по развитию музея имени Алабина
«Десерт должен быть красивым и пахнуть праздником»
Я не из тех, кто ест сладкое каждый день, – спорт не позволяет. Но если решаю себя побаловать, то выбираю по виду и запаху. Десерт должен быть красивым, без химозных красителей, с фруктами или ягодами – тогда я его точно съем.
Например, в Puri делают такой медовик, от которого невозможно отказаться: он нежный, пахнет медом и выглядит так, что сразу хочется взять ложку.
Если гуляю одна, могу зайти в «Белотурку» – мы живем рядом, там пекут классные сосиски в тесте, хотя десерты у них для меня – так себе. Зато мама с папой обожают их творожные кольца. А если праздник, то у нас на столе всегда торт из «Моментов Сладости» – мой фаворит с малиной, это прямо вкус детства. Еще люблю пирожное «картошка» и «Самарское» мороженое – оно такое настоящее!
Я вообще не слежу за сладкими модными штуками, но знаю, что в Самаре выбор большой. Но вот жареное мороженое, которое в Самаре подают как что-то необычное, мне не зашло – не вкусно, и все тут.
Илья, 7 лет
сын Елены Адамовой,
маркетолога ресторана «Магадан» и «Земляне»
«Ягоды и супергерои – вот мой выбор!»
Я обожаю десерты с ягодами! Если вижу на витрине малину или клубнику, сразу показываю пальцем: «Выбираю его!»
Десерты себе я выбираю сам. Но и взрослые всегда делают это классно – они же знают, как готовить вкусное! Если десерт украшен ягодами или выглядит, как герой из мультфильма, я в деле, а если некрасивый – даже не посмотрю. Мне нравится «Мишка» из Nebo – он такой милый и вкусный, а еще клубничный моти из «Хоку» – мягкий и сладкий, ягодный чизкейк из «Филимонова» Filimonov. Я мечтаю попробовать десерт в виде супергероя. Такого не хватает в Самаре.
На день рождения у меня всегда большой шоколадный торт с орешками и клубникой – это мой праздник, и вкус такой, что я готов съесть весь!
Оливия, 12 лет
дочь Садии Матросовой,
основателя ателье Noema
«Вкус и красота – мои главные правила»
С родителями мы часто заказываем десерты в ресторанах, я всегда самостоятельно делаю выбор – наши предпочтения совпадают.
Для меня в десерте главное – вкус и внешний вид. Если у него красивый дизайн, и он ароматно пахнет, я уже знаю, что не разочаруюсь. Красивый десерт для меня – это нестандартный по сочетаниям формы, текстуры и цвету.
В Самаре мне нравится торт «Сан-Себастьян» из Puri – он нежный, как облако, и шоколадно-фисташковый кекс из «Булканетто» – от одного кусочка настроение поднимается! Самый необычный десерт я пробовала в Nebo – это был «Кумамон» – забавный на вид медведь с вкусной начинкой.
А вот чего не хватает Самаре, так это десерта, как в греческом ресторане EVA в Москве: там подают халву с мороженым и ванильным соусом, я бы хотела лакомиться похожим и здесь, в родном городе.
На праздниках у нас классика – «Наполеон», мама заказывает его с разным дизайном на все семейные праздники.
Лиза, 11 лет
дочь Екатерины Мавлютовой,
основателя бренда Space in tan
«Шоколад, ягоды и настроение праздника»
Я люблю, когда десерт выглядит красиво и пахнет так, что сразу хочется его съесть. Если он хорошо смотрится, я думаю: «О, это, наверное, вкусно!» и нюхаю, чтобы понять, нежный он или нет.
Мне нравится пробовать новое, сравнивать вкусы – что вкуснее, что не очень, и вообще я бы перепробовала все десерты в мире, особенно если они украшены ягодами или шоколадом.
В Самаре мой фаворит – это в «Чиполучо»: шарик белого мороженого, сверху клубника и тертый шоколад – просто сказка! А еще вафля с мороженым и фисташковой стружкой – такой необычный и вкусный десерт, что я до сих пор его вспоминаю.
Хочется, чтобы в кафе Самары было больше ярких штук – фруктовых или шоколадных, чтобы люди видели и сразу заходили попробовать.
С родителями мы часто ходим в кафешки или пекарни, каждый берет свое, а потом мы меняемся кусочками: если что-то понравилось, возвращаемся и заказываем снова. Обычно я сама выбираю, но если мама с папой советуют, могу послушать, хотя чаще беру то, что приглянулось лично мне.
Шоколадные тортики и пирожные с ягодами или кремом – эти десерты я обожаю. Полейте десерт шоколадом – он сразу станет для меня особенным, и я захочу его попробовать! Даже если десерт некрасивый, я все равно попробую – вдруг он вкусный?
Текст: Луиза Лукьянова
Фото: Архивы пресс-служб
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