Самара сладкая: как дети выбирают десерты и какие – в их личном топе?

«Десерт должен быть красивым и пахнуть праздником»

Я не из тех, кто ест сладкое каждый день, – спорт не позволяет. Но если решаю себя побаловать, то выбираю по виду и запаху. Десерт должен быть красивым, без химозных красителей, с фруктами или ягодами – тогда я его точно съем.

Например, в Puri делают такой медовик, от которого невозможно отказаться: он нежный, пахнет медом и выглядит так, что сразу хочется взять ложку.

Если гуляю одна, могу зайти в «Белотурку» – мы живем рядом, там пекут классные сосиски в тесте, хотя десерты у них для меня – так себе. Зато мама с папой обожают их творожные кольца. А если праздник, то у нас на столе всегда торт из «Моментов Сладости» – мой фаворит с малиной, это прямо вкус детства. Еще люблю пирожное «картошка» и «Самарское» мороженое – оно такое настоящее!

Я вообще не слежу за сладкими модными штуками, но знаю, что в Самаре выбор большой. Но вот жареное мороженое, которое в Самаре подают как что-то необычное, мне не зашло – не вкусно, и все тут.