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«Гроза» в Самаре! В La Volte пройдет гастрономический ужин с бренд-шефом Антоном Рубцовым

В программе гастроужина от известного костромского ресторана восемь курсов в русско-французском стиле.

Череда гастроужинов в La Volte не заканчивается – уже 10 апреля ресторан французской кухни примет у себя в гостях бренд-шефа костромского ресторана «Гроза» Антона Рубцова. И что особенного? А например, то, что кухня проекта во многом сконцентрирована на рецептах прошлого – тех, которые ювелирно собрали по деревням Костромской области.

В программе гастроужина – восемь курсов в русско-французском стиле и сомелье-сопровождение. Не знаем, где еще в Самаре можно будет попробовать тартар из романовского ягненка, пат-он-крут с костромской рыбой, утку с гелем из кукурузы и – внимание! – лосиное молоко по мотивам крем-брюле.

Бронь мест по номеру: +7 (962) 200-77-00

Фото: Архивы пресс-служб

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