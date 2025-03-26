Чайный «Мостик»: кто и зачем открыл уникальное пространство в Самаре

«У нас полностью совпало базовое понимание чая – мы оба знали, что это именно тот инструмент, который во многом делает жизнь лучше»

Ваша чайная история – как она началась?

Максим: Моя история с чаем началась в 2014 году: помню, мы с друзьями заказали на пробу около пяти килограммов разного чая. Продегустировали шесть сортов, после – я пришел домой, лег в кровать и понял, что мои глаза просто не закрываются. Весь следующий день после этого «чайного эксперимента» прошел в бодрости. На какое-то время я отказывался от чая и переходил на кофе, но от него я не получал практически никакого удовольствия – только тревожные состояния.

Игорь: Пройдя лечение у врачей западной медицины, я понял, что не становлюсь здоровее – скорее, избавляюсь от симптомов. А вот китайская медицина показала мне, что тело можно укреплять, и оно будет чувствовать себя лучше. В 2016 году благодаря китайской медицине у меня родилась дочь. И это привело меня к чаю как к продукту здоровья и долголетия.Так я добавил чай в свою жизнь: пил его не только дома, но и во время тату-сеансов со своими клиентами. В это время в Самаре как раз начали закрываться многие чайные, а в некоторые – сохранившиеся – владельцы стали добавлять еду и кальяны, чтобы увеличить спрос. Мест, где можно было бы попробовать настоящий качественный продукт, становилось все меньше. А мне хотелось, чтобы ребята, которые приходили ко мне на тату, получали еще и классное впечатление от наших чайных встреч. В 2020 году я открыл чайное пространство, но проработало оно недолго – около года. Я уже думал завершать эту историю и продавать помещение, но потом познакомился с Максимом. У нас полностью совпало базовое понимание чая – мы оба знали, что это именно тот инструмент, который во многом делает жизнь лучше.

Мы были «пространством вариантов» – наполняли чайную всеми возможными активностями: от концертов и диджей-сетов до игр в «Лилу» и различных церемоний. После мы окрепли, и к нам в команду пришли наши помощницы – Ира и Юля.