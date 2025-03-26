Чайный «Мостик»: кто и зачем открыл уникальное пространство в Самаре

Мастера чайных церемоний Игорь Кукушкин и Максим Нефедов уверены, что чай крепко вшит в ДНК самарцев, и доказывают это каждый день на личном примере. А для того, чтобы доказательства были убедительными, они создали пространство «Мостик» – место, где чайная культура становится ближе, понятнее и даже роднее. Поговорили с основателями проекта о неспешном ритме жизни, конкуренции, которой так не хватает городу, самарском комьюнити и тонкой – практически ювелирной – красоте чая.
«У нас полностью совпало базовое понимание чая – мы оба знали, что это именно тот инструмент, который во многом делает жизнь лучше»
Ваша чайная история – как она началась?
Максим: Моя история с чаем началась в 2014 году: помню, мы с друзьями заказали на пробу около пяти килограммов разного чая. Продегустировали шесть сортов, после – я пришел домой, лег в кровать и понял, что мои глаза просто не закрываются. Весь следующий день после этого «чайного эксперимента» прошел в бодрости. На какое-то время я отказывался от чая и переходил на кофе, но от него я не получал практически никакого удовольствия – только тревожные состояния.
Игорь: Пройдя лечение у врачей западной медицины, я понял, что не становлюсь здоровее – скорее, избавляюсь от симптомов. А вот китайская медицина показала мне, что тело можно укреплять, и оно будет чувствовать себя лучше. В 2016 году благодаря китайской медицине у меня родилась дочь. И это привело меня к чаю как к продукту здоровья и долголетия.Так я добавил чай в свою жизнь: пил его не только дома, но и во время тату-сеансов со своими клиентами. В это время в Самаре как раз начали закрываться многие чайные, а в некоторые – сохранившиеся – владельцы стали добавлять еду и кальяны, чтобы увеличить спрос. Мест, где можно было бы попробовать настоящий качественный продукт, становилось все меньше. А мне хотелось, чтобы ребята, которые приходили ко мне на тату, получали еще и классное впечатление от наших чайных встреч. В 2020 году я открыл чайное пространство, но проработало оно недолго – около года. Я уже думал завершать эту историю и продавать помещение, но потом познакомился с Максимом. У нас полностью совпало базовое понимание чая – мы оба знали, что это именно тот инструмент, который во многом делает жизнь лучше.
Мы были «пространством вариантов» – наполняли чайную всеми возможными активностями: от концертов и диджей-сетов до игр в «Лилу» и различных церемоний. После мы окрепли, и к нам в команду пришли наши помощницы – Ира и Юля.
Игорь Кукушкин
Когда в Самаре заговорили про чай? Мне кажется, многие выросли в такое время, когда чай был всего лишь приятным дополнением после застолья, к торту, но никак не самостоятельным продуктом.
Игорь: Да, я тоже вырос в семье, где пили чай методом заваривания: это был повседневный продукт, который обычно сопровождался лимоном и обязательно сахаром, – без него было не то. Я, кстати, и сам очень долго сластил чай – добавлял целых три ложки!
Признаюсь, я отрицал чай, когда он только пришел в Самару: говорил, что вся эта романтика мне не особо близка. В 2007 году я впервые услышал слово пуэр – это было, когда Баста и Гуф написали свои лучшие треки. На тот момент вкус пуэра напоминал мне землю.
Что изменилось за эти пятнадцать лет?
Максим: Однозначно люди стали грамотнее разбираться в чаях, начали привносить ценность в этот продукт.
Игорь: А еще здорово выросло чайное комьюнити! В Самаре есть люди – и их много,
кто разбирается в чае и любит его. Но в силу сложности самого продукта он так и остается камерным. Качество продуктов и стандарты в общепите – все меняется и растет, но это правило не распространяется на чай. Кафе и ресторанам проще ввести в меню авторские – например, фруктовые и ягодные – напитки. Даже если где-то и используют хороший чай, то с ним просто не умеют работать и делают его на некачественной воде.
Хотя, с другой стороны, появилось очень много чайных душнил! Чрезмерный фанатизм – он скорее пугает. Поэтому мы и стараемся быть легкими и понятными для всех.
Максим Нефедов
«Чай не любит суеты – он про состояние здесь и сейчас»
Как вам кажется, почему кофейная культура развивается намного быстрее, чем чайная?
Максим: Кофе – продукт на скорую руку, а вот чаю нужно посвятить время. Чай не любит суеты – он про состояние здесь и сейчас.
Игорь: Общемировая тенденция в скорости: мы все смотрим пятнадцатисекундные видео, вечно куда-то бежим, летим и всегда много нервничаем. Кофе в этом случае – инъекция бодрости. Да и в целом русский человек привык, чтобы было насыщенно, ярко и сладко. Для меня чай, как и для Максима, про неспешность, а еще про красоту и коммуникацию. Собственно, «Мостик» – это то, что способно объединить человека с чайным миром.
Ваши гости – какие они?
Игорь: Наша основная аудитория – молодые и энергичные, те, кто выбирает здоровый образ жизни. Также они успешные: например, среди наших постоянных покупателей много бизнесменов и врачей. Здорово, что каждый день к нам приходят «новички».
Часто ли приходят гости с минимальными знаниями про чай?
Максим: В 95 процентах случаев так и происходит. Чаще всего мы работаем с неподготовленной аудиторией, которая потом становится постоянной и разбирающейся в чае. И мы стараемся погружать их в эту историю постепенно и плавно, не создавая преград между гостем и чайной традицией. Потому что страх что-то сделать не так – он всегда отталкивает. Идея проекта – показать, что чай – многогранный продукт, и его не надо бояться.
Игорь: И если у нас спросят: «Не могли бы вы в миллиардный раз рассказать про вкус чая?», мы ответим: «Да, конечно!» Я понял, что людям можно и нужно объяснять какие-то вещи, еще когда начинал заниматься тату: бывало, что я отговаривал своих клиентов от того или иного эскиза, а после – они благодарили меня за советы. Уверен, что если ты что-то по-настоящему любишь, ты часто и много рассказываешь об этом.
Кто-то скажет: «На маркетплейсах чай дешевле, чем в чайных». И будет прав? Можно ли доверять продукту из онлайн-магазинов?
Максим: Есть конкурентоспособные варианты, но и есть и откровенный мусор. Лично мне не близка история с маркетплейсами: попытка найти что-то подешевле – а зачастую и похуже качеством – рушит развитие целой сферы.
Игорь: Покупая чай в чайных, оставляя чаевые, поддерживая проект, люди популяризируют чайную культуру, а взамен получают не только качественный продукт, но и впечатления.
Участие чайного пространства в фестивалях и маркетах дают свои результаты?
Игорь: Конечно! Например, «ВолгаФест», в котором мы участвуем уже несколько лет, делают люди, которые действительно любят свой город. Для меня это лучший фестиваль в Самаре, потому что он живой, он про любовь. И во многом люди, которые приходят на «ВолгаФест», схожи по ценностям с нашим проектом.
Кстати, для того, чтобы сделать чай более массовым продуктом, мы выходим не только на фестивали, но еще и работаем на частных мероприятиях: можем приехать на дни рождения, свадьбы, корпоративы. Так, прошлым летом мы ездили на корпоратив вместе с Женей Козаченко в Казахстан и устраивали там чайный велком-дринк. Забавно, что сначала люди просто дегустировали чай, восхищались его вкусом, а уже под конец праздника подходили, чтобы «восстановиться» и «оздоровиться» после всего веселья.
«Не нужно усложнять – надо просто пить чай! Чтобы разбираться в хороших вещах, стоит покупать хорошие вещи и не бояться пробовать что-то новое»
Есть ли советы, как людям полюбить чай?
Максим: Не нужно усложнять – надо просто пить чай! Чтобы разбираться в хороших
вещах, стоит покупать хорошие вещи и не бояться пробовать что-то новое.
Чего не хватает Самаре, чтобы стать настоящим чайным городом?
Игорь: Больше чайных! Мы не боимся конкуренции. Считаю, что мастер мастеру не конкурент: уверен, что сегодня Nike не боится Adidas, а Gucci – Louis Vuitton. На всех найдется свой покупатель. Нужно просто выйти на уровень, когда твой бренд будет самодостаточным и интересным для людей.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Максим Монахов
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