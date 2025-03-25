Сладкая подборка в честь Международного дня вафель

Начнем с классики: в кофейне White Cup можно заказать брюссельскую вафлю с бананом и мороженым. Говорят, что такая вафля с чашечкой ароматного кофе помогает исправить понедельник.

В кофейне «То самое тесто» тоже готовят венские вафли. Выбор большой, но мы рекомендуем начать с варианта с черешней и бананом, цитрусово-заварным кремом, соленой карамелью и лепестками миндаля.

Всех, кого мартовское солнце наводит на мысли о мороженом, ждут в кафе Else, где можно попробовать сладкие вафли из пшеничной муки со сливочным пломбиром, ягодным муссом и сезонными ягодами.

Ценителей скандинавской кухни ждут в норвежском стритфуде Vaffel, который предлагает своим гостям горячие мягкие вафли с хрустящей корочкой и аппетитным наполнением. Наш выбор – Old School с клубникой в сахарном сиропе, ореховой пастой, сливками и арахисом.

Еще один оплот вафельной экзотики – корнер «Любовь и вафли» в фудхолле Picture’s, в котором готовят бельгийские и гонконгские вафли на любой вкус. Мы выбрали гонконгскую вафлю «Веселая груша» с печеной – разумеется! – грушей, мускатным орехом, творожным кремом и соусом «Карамель». И все это щедро посыпано сахарной пудрой!