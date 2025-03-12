Весеннее обновление меню в «Где нас нет»

Бренд-шефы «Ресторанной компании Поляна» Евгений Гурин и Андрей Рогачев устроили праздник на улице ценителей гастрономической классики: после весеннего обновления в меню круглосуточного ресторана «Где нас нет» появилось более тридцати хитов из Грузии, Японии, Италии, Франции и России. Среди новинок тартар из говядины, гребешок с кремом сельдерея, фирменный пирог с брискетом и говяжьей мозговой косточкой и новый грушевый пирог с миндальным франжипаном, томленой грушей и миндальными лепестками. Встречайте традиционные рецепты и их авторские трактовки, совершайте новые гастрономические открытия и составляйте собственные маршруты гастрономических путешествий.