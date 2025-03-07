Суп - это супер! Доказано Екатериной Ненашевой

Борщ с копченой вишней в «БарМузее Васи Ложкина»

Я могла бы создать секту имени этого борща, потому что привела пробовать этот рубиновый нектар всех, до кого смогла дотянуться. Честный роскошный борщ с тонкой кислинкой вишни и легким дымным ароматом. Наваристый! Согревающий! Со сметаной! И не забудьте взять к нему янтык (чебурек, жареный на сухой сковороде) с мясом – мне нравится баранина и кинза. А там, глядишь, и до весны доживем!

Луковый суп в La Volte

У меня с этим супом сложные отношения: в детстве я так ненавидела лук, что моя семья могла бы издать книгу «500 и 1 способ маскировки лука на семейном обеде». Но потом я попала во Францию и в полной эйфории от бульваров и круассанов решилась – эксперименту быть! Нечто сливочно-карамельное, с легкой острой нотой и ароматом белого вина разбило мое сердечко, и с той поры я обреченно хожу по миру в поисках хотя бы легкого подобия. Спойлер: пока не нашла. Официант объяснил мне, что в меню La Volte представлена авторская версия супа, а я поняла, что французская кухня в локальном пересказе – не моя история.

Солянка в «Культ Карго»

Я люблю «Культ Карго» еще с тех времен, когда мы – с известными самарскими рестораторами, между прочим! – ели пиццу практически «за гаражами», сидя на деревянных поддонах. С тех пор ребята переехали в новый «гараж» буквально на два стола, но по-прежнему делают все руками, с любовью к еде и не превращают это в бизнес-конвейер. И варят солянку за пятьсот рублей, которую я считаю одной из лучших в городе: честную, пряно-копченую, с тамбовским окороком и тем неповторимым наваром, который дают только ребрышки. Так что я медленно снимаю пафос и иду к ним. В пару вам дадут горячую лепешку из настоящей помпейской печи, и вы тоже станете адептом «еды со вкусом еды», как я это называю.

Рамен в Miao Ramen

Я честно шла сюда за острой лапшой с арахисом, но встретила за стойкой шефа, который скомандовал: «Только рамен», и не оставил мне выбора. К лучшему, как оказалось! Рамен – густой пряный бульон, много лапши и мяса – блестяще сыграл роль спасателя от хандры, а порция невероятных хрустящих острых битых огурцов, словно опытный психотерапевт – только дешевле! – помогла мне примириться с окружающим миром. Я даже попросила рецепт: и бульона, и огурцов. Но бульон варится чуть больше суток, а в соусе для огурцов шеф насчитал около двадцати составляющих. Так что кулинарные подвиги пока отложим.