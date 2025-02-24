Курс на Масленицу: куда идти за блинами

Начнем с городских заведений: в итальянском ресторане Vivi решили поддержать старинную русскую традицию и предложить своим гостям обширную блинную программу: от классических блинов с различными – от крабового мяса до малинового варенья – наполнителями до интересных блинных вариаций. Хочется отметить блинную лазанью с говяжьим языком конфи, корзинки из печеных блинов, украшенные икрой тобико и хрустящим зеленым луком, с начинкой из семги и судака в нежном соусе и многослойный блинный торт, посыпанный какао-порошком и пропитанный кремом тирамису по фирменному рецепту.

Команда «Русико» тоже приготовилась к Масленице: с 24 февраля по 2 марта в ресторане будет доступно масленичное меню, в котором можно будет найти безглютеновые блины с вареньем из жигулевской вишни от Валерии Володиной, тонкие блинцы с кремом Наполеон и малиновым вареньем от Катерины Ревинской, хрустящие блины с творогом, грецким орехом и медом от Кирилла Малькова и Марии Феофановой, блинчики в карамельном соусе с топленой сметаной и смородиной от бренд-шефа Евгения Гурина и блины с томленой уткой из печи и грибным трюфельным соусом от бренд-шефа Андрея Рогачева.

Гостей «Эклерной» в масленичную неделю ждут блины Креп Сюзетт, блины с риетом из тунца и лосося, блины со страчателлой и вареной сгущенкой и панкейки с фермерской сметаной и красной икрой.

Чтобы доказать теорему «Блины плюс кофе равно любовь», в «Кэрри» приготовили к Масленице нежные шоколадные блины с бархатным крем-брюле и шоколадным топингом, легкие классические блины, наполненные воздушным крем-брюле и освежающим малиновым конфи, и классические блинчики с яйцом пашот и ветчиной.

Масштабные проводы зимы назначены в ресторане «Магадан» на первое воскресенье весны: в программе праздника запланированы командные конкурсы, хороводы и «живые» песни.

Для всех, кого не пугают расстояния, есть две «блинные» локации за пределами городской черты!

Вот первая: с 24 февраля по 2 марта в экопарке семейного отдыха «Маламут Ленд» будет работать праздничная программа «Масленица с Емелей и волшебницей Щукой» с героями русских сказок, мастер-классом по изготовлению кукол из соломы, катаниями с горки и сжиганием чучела.

Вот вторая: команда экофермы «В моих лугах» приготовила масштабную масленичную программу на первое воскресенье марта: с экскурсией по ферме, обедом с деревенскими щами, катанием верхом на лошади, сжиганием Масленицы и – ну, конечно! – блинами!