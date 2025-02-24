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Что Где Есть

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Может ли паста стать основой тотал-лука?

Чтобы сохранить теплые воспоминания о зимней коллаборации Собака.ru и ресторана средиземноморской кухни Lunasole, мы провели смелый паста-фэшн-эксперимент, который приблизил нас к ответу на вечный вопрос: «Зависит ли вкус от формы?» В состав модно-научной группы вошли представительницы команды ресторана – настоящие профессионалы фуд-индустрии – и победительница коктейльной лотереи, которая прошла в январе: каждой из них стилист сделал прическу, в основу которой легла определенная форма пасты.

Penne

Penne

Penne

Penne

Fusilli

Fusilli

Fusilli

Fusilli

Gemelli

Gemelli

Gemelli

Gemelli

Cavatelli

Cavatelli

Cavatelli

Cavatelli

Продюсер: Елизавета Петухова
Фото: Дарья Мищенко
Визаж, прическа: Виктория Фокина
Стиль: Анна Чех
Локация: Ресторан Lunasole

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Материал из номера:
Самара будущего

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