Может ли паста стать основой тотал-лука?

Чтобы сохранить теплые воспоминания о зимней коллаборации Собака.ru и ресторана средиземноморской кухни Lunasole, мы провели смелый паста-фэшн-эксперимент, который приблизил нас к ответу на вечный вопрос: «Зависит ли вкус от формы?» В состав модно-научной группы вошли представительницы команды ресторана – настоящие профессионалы фуд-индустрии – и победительница коктейльной лотереи, которая прошла в январе: каждой из них стилист сделал прическу, в основу которой легла определенная форма пасты.