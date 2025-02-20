Все, что вы хотели знать о весеннем бранче в ресторане La Terrazza

Генеральный менеджер LOTTE HOTEL SAMARA

Все уже знают главные преимущества ресторана La Terrazza, который встречает своих гостей на третьем этаже отеля: волшебная атмосфера, прекрасный сервис и все самое лучшее, что может предложить европейская кухня. Добавьте к этому панорамные окна, которые наполняют пространство ресторана приятным солнечным светом, и станет понятно, почему о La Terrazza сразу вспоминают все, кто хочет устроить небольшой праздник для себя, любимого человека и всей семьи. Тем более что для каждого праздника наша команда старается придумать что-то новое и интересное.

Не станет исключением и первый весенний праздник: для всех, кто на 8 Марта хочет порадовать любимых женщин, мы приготовили весенний бранч, на который можно пригласить бабушку, маму, жену и дочку. Традиция мартовского бранча родилась три года назад, и с тех пор мы каждый год устраиваем поздний и долгий завтрак праздничного дня, плавно переходящий в обед: как правило, он проходит с часа дня до четырех. Все, что нужно для организации сюрприза для любимых – забронировать столик. Остальные хлопоты мы берем на себя: гостей ждут живая музыка и гастрономический праздник в формате «шведского стола»: с игристым и большим ассортиментом закусок, салатов, горячих блюд, авторских десертов и напитков.

Тот факт, что ресторан расположен в отеле, позволяет превратить 8 Марта в самое настоящее романтическое приключение! Потому что можно подарить любимой выходные с проживанием в одном из роскошных номеров LOTTE HOTEL SAMARA: чтобы она на пару дней окунулась в атмосферу спокойствия, красоты и тотального релакса. А создать эту приятную атмосферу и превратить выходные в самый настоящий мини-отпуск поможет СПА-центр отеля: с бассейном, хаммамом, расслабляющими процедурами и сеансами массажа. На мой взгляд, это идеальный подарок для любимой женщины!