Все, что вы хотели знать о весеннем бранче в ресторане La Terrazza

Перед началом сезона свиданий попросили генерального менеджера LOTTE HOTEL SAMARA Алину Герман рассказать, что команда ресторана отеля приготовила для своих гостей.
Алина Герман
Генеральный менеджер LOTTE HOTEL SAMARA
Все уже знают главные преимущества ресторана La Terrazza, который встречает своих гостей на третьем этаже отеля: волшебная атмосфера, прекрасный сервис и все самое лучшее, что может предложить европейская кухня. Добавьте к этому панорамные окна, которые наполняют пространство ресторана приятным солнечным светом, и станет понятно, почему о La Terrazza сразу вспоминают все, кто хочет устроить небольшой праздник для себя, любимого человека и всей семьи. Тем более что для каждого праздника наша команда старается придумать что-то новое и интересное.
Не станет исключением и первый весенний праздник: для всех, кто на 8 Марта хочет порадовать любимых женщин, мы приготовили весенний бранч, на который можно пригласить бабушку, маму, жену и дочку. Традиция мартовского бранча родилась три года назад, и с тех пор мы каждый год устраиваем поздний и долгий завтрак праздничного дня, плавно переходящий в обед: как правило, он проходит с часа дня до четырех. Все, что нужно для организации сюрприза для любимых – забронировать столик. Остальные хлопоты мы берем на себя: гостей ждут живая музыка и гастрономический праздник в формате «шведского стола»: с игристым и большим ассортиментом закусок, салатов, горячих блюд, авторских десертов и напитков.
Тот факт, что ресторан расположен в отеле, позволяет превратить 8 Марта в самое настоящее романтическое приключение! Потому что можно подарить любимой выходные с проживанием в одном из роскошных номеров LOTTE HOTEL SAMARA: чтобы она на пару дней окунулась в атмосферу спокойствия, красоты и тотального релакса. А создать эту приятную атмосферу и превратить выходные в самый настоящий мини-отпуск поможет СПА-центр отеля: с бассейном, хаммамом, расслабляющими процедурами и сеансами массажа. На мой взгляд, это идеальный подарок для любимой женщины!
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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