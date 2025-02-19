Шесть локаций для свиданий: весенних и не только

Честно говоря, я никогда не понимала, зачем ждать какого-то специально отмеченного в календаре дня, если можно устроить себе праздник, когда он нужен? Тем более что самарские рестораторы сделали все, чтобы у нас была такая возможность. Главное – забронировать столик заранее.
Романтично
Начнем с очевидного варианта, который сразу приходит в голову, как только хочется устроить свидание: я говорю о ресторане Nebo, который создан для романтических ужинов. Шикарный вид на город, уютная атмосфера и изысканное азиатское меню – здесь легко почувствовать себя на высоте не только в прямом, но и в переносном смысле. Отличный выбор для тех, кто хочет удивить любимого человека и провести вечер в особенной атмосфере.
Камерно
Уютная и теплая атмосфера итальянского ресторана Vivi спасает даже от хмурых февральских понедельников. Для шумной и взбалмошной Италии здесь непривычно тихо и спокойно, но, мне кажется, это один из главных козырей заведения – в городе катастрофически мало таких приятных камерных ресторанов, где можно не только расслабиться, но и вкусно поесть.
Брутально
Для тех, кто любит пожестче и погорячее, работает Meat Happens BBQ – настоящий рай для любителей сочных стейков, ребрышек и ароматного барбекю. А еще здесь потрясающая непринужденная и дружеская атмосфера, которая сразу прибавляет плюс сто к настроению. Настоятельно рекомендую всем, у кого села батарейка.
Душевно
У создателей «Кухмистерской» получилось не только восстановить интерьеры вековой давности, но и совместить уют старых традиций с отличной кухней, чтобы создать душевную атмосферу. Добавьте к этому щедрые порции и меню, вдохновленное русской кухней, и получите идеальное место для теплой дружеской встречи.
Легко и непринужденно
За легким весенним настроением я прихожу в «Козу Тапас» на Куйбышева – в этом уютном и стильном заведении царит атмосфера легкости и дольчевиты. А после вкусных тапасов, которые отлично подходят для романтического ужина, можно спуститься в руин-бар «Кутеж» и добавить вечеру немного шума и огня. Еще один источник легкого настроения я открыла для себя недавно – это бар Cin-cin, который начал работать совсем недавно. Итальянский шарм, игривый интерьер и отличный выбор коктейлей и легких закусок – это именно то, что нужно для встречи с подругами.
Текст: Евгения Тимакова
Фото: Архивы пресс-служб
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