Шесть локаций для свиданий: весенних и не только

Легко и непринужденно

За легким весенним настроением я прихожу в «Козу Тапас» на Куйбышева – в этом уютном и стильном заведении царит атмосфера легкости и дольчевиты. А после вкусных тапасов, которые отлично подходят для романтического ужина, можно спуститься в руин-бар «Кутеж» и добавить вечеру немного шума и огня. Еще один источник легкого настроения я открыла для себя недавно – это бар Cin-cin, который начал работать совсем недавно. Итальянский шарм, игривый интерьер и отличный выбор коктейлей и легких закусок – это именно то, что нужно для встречи с подругами.