Где отметить День пельменей в Самаре: Собака.ru составила свою пельменную мини-карту города

Разных пельменей в «ПельMan» так много, что можно есть их каждый день целых две недели и не повторяться. На выбор: пельмени с кальмаром, беконом и капустой, косулей, судаком и креветкой, щукой и даже белым мраморным грибом. Для тех, кто так и не сможет определиться с одной позицией, предлагают пельменное ассорти: двадцать штук и пять начинок – такой вот дегустационный сет!

«Пельменная №1»

Говорим «пельменная» и сразу вспоминаем ту самую, номер один. Здесь просто и по-домашнему. Берем, конечно же, отварные пельмени, а дальше – экспериментируем и немного хулиганим: добавляем кетчуп, майонез, сметану, зелень, бульон. Главное – сделать правильный выбор и не добавить все сразу (хотя мы так и не пробовали).

Кто-то может продать все за пельмени том-ям из «Ветерка»? Мы лично знаем таких людей! Здесь пельмени подаются в глиняных огненных горшочках: отварные с бульоном, печеные с чеддером и моцареллой и жареные с соусом на выбор – пельменных маршрутов несколько. И, конечно, важно помнить про горячее предложение Pepper X – да, то самое, когда пельмени можно поесть бесплатно. Как – расскажут ребята в баре.

Выверенный (!) годами рецепт идеального бизнес-ланча – тарелка пельменей и безалкогольное пенное. Организовать такой пельменный отрыв можно в «Боре», обязательно завершив обед бутербродом с докторской колбасой – таков закон.

В «Белотурку» не только за хлебом: здесь на обед, который длится с часа дня и до восьми вечера, готовят пельмени из гуся. Много наваристого бульона, свежей зелени и сметаны – все это звучит, как повод заглянуть в пекарню и правильно отметить там День пельменей.

Оду борщу из «Гопака» споем в другой раз – сейчас речь пойдет про другое. Здесь на выбор делают и пельмени из свинины и говядины, и запеченные пельмени с белыми грибами и шампиньонами, и пельмени том-ям, и, конечно же, настоящие волжские – из щуки с красной икрой! Ни в чем себе не отказываем.

«У Вакано»

Не знаем, как часто жители города забегают в ресторан «У Вакано», но надо бы взять это за привычку – сегодня и повод есть. Классика жанра – пельмени мясные со сметаной, пельмени из дичи – с мясом оленя, лося и кабана – или с рыбной начинкой – с судаком и семгой – сценариев для праздничного ужина много, как пельменей в пачке.