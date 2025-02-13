Три признака скорой весны: инспектируем обновления меню

В «Перчини» обновления начались с бизнес-ланчей: ценителей аппетитных новинок уже ждет паста «Казаречче Неаполитано» с цыпленком, колбасками пепперони и соусом «Неаполитано», который готовят из спелых томатов и новая пицца с нежным цыпленком и сладкой грушей. И, конечно, не нужно забывать про ароматную – прямо из печи! – фокаччу.

Команда ресторана «Гринберг» подготовилась к весне серьезно: гостей ждет полновесное весеннее меню, в котором каждый найдет свой хит. Наша супер-тройка – это тапенада из оливок, рийет из копченого лосося и хамон с артишоками.

По большому счету, все меню недавно открывшегося бара Cin-Cin можно считать новинкой, но команда недавно анонсировала весеннее обновление с нотками итальянской дольчевиты. Рекомендуем обратить внимание на фетучини в сливочном соусе с гребешками и каперсами, паштет из куриной печени с грушевым конфи и дубайский тирамису.

В «Проливке» в эту пятницу стартует неделя специалитетов. Это, конечно, еще не весенние обновления, но пропускать их не стоит ни в коем случае. Акцентируем внимание на глазированных креветках с авокадо-кремом в азиатском стиле и каннеллони из авокадо: с тигровыми креветками, беконом и творожным сыром для мясоедов и с грибной пастой для вегетарианцев.