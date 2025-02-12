Закрылось, и сердце вон!

Собака.ru грустит и вздыхает. И с ностальгией вспоминает о местах, которых на карте города больше нет. Но как известно, место живет, пока о нем думают. Предлагаем вам пуститься в ностальгическое путешествие вместе с нами.
Ксения Возгорькова
Редактор
Бар «Аоши»
Небольшой, скрытый от посторонних бар в самом сердце Ленинградской – «Аоши». Безумно скучаю по онигири – да, таких, какие были тут, не делают больше нигде.
Шаурмичная новой школы «Заря»
С момента расставания прошло не так много времени, но я уже успела понять, что конкурентов «Заре» в Самаре как-то и нет. Тоскую по донеру «Берлин» – тому самому – с капустой и свеклой.
Денис Либстер
Редактор
Friendly Wines Café
Трудно горевать по погасшим звездам самарской гастрономической карты, потому что на их месте – буквально! – почти сразу же загораются новые звезды. И этот процесс бесконечен. Мне безумно жаль, что город «отпустил» такой талант, как Марию Волик, но, если нужно вспомнить что-то более актуальное, я очень расстроился, когда закрылось Friendly Wines Café – их борщ был хитом моих рабочих обедов.
Михаил Качикаракис
Дизайнер
Бар «Аоши»
Онигири с картинки и мисо суп.
Бар «Шуры-Муры»
Душевная атмосфера кафе как из улиц разбитых фонарей.
Наталья Алиуллова
Координатор
Friendly Wines Café
Мне очень жаль, что с гастрокарты Самары ушло Friendly Wines Café на Молодогвардейской, именно та его версия, которая была с кухней от «Искры» (это важно!).
До сих пор с тоской смотрю на место, где когда-то был их летник, на котором мы с коллегами (aka редакцией) ели пасту почти каждый обед, наслаждались солнышком и жили свою лучшую жизнь.
Екатерина Голованова
Директор издания
Бар «Милорад»
По моему мнению «Милорад» был самым аутентичным баром Самары. Постоянное «тсыканье» Дяди Гриши, полумрак, сказочная роспись на стене, вкусные коктейли с историей. «Милорад» выдерживал свою концепцию и не изменял себе.
Кафе «Шалтай-болтай»
В этом кафе подавали безумно вкусные киши! Да, и было там модно и уютно. Помню, что там частенько играл диск cafe dal mar.
Алексей Тилли
Редактор
«Саша бар»/«Летний бар»/«Ку-ку!»
Безмерно скучаю по всем проектам Стаса Сутулова и Андрея Дыченкова. «Саша бар» – абсолютно культовое место, где я почти жил – с четверга по воскресенье ваш покорный тусовался там каждый день. Я бы многое отдал за то, чтобы снова оказаться на ди-джей сете Липелиса или концерте «СБПЧ» в том самом 2014 году.
Бар «Здесь»
Еще одно прекрасное место, где запускал проекты диск-жокей и художник Тимур Ли, а также звучали виниловый грув с экспериментальной электронщиной, где проводились первые маркер-баттлы, а также гремели тусовки под кодовым названием «Фанк одиссея». В арт-клубе показывали видео-арт, именно здесь можно было попасть на концерт эталонной хоррор-серф группы. Сегодня даже и не верится, что когда-то такой формат собирал толпы желающих по выходным.
Арт-кафе «Райок»
Уверен, что от этого словосочетание на глазах синефилов навернулись слезы. То самое место, в подвальчике «Ракурса», где тусовалась самая прогрессивная молодежь города. Здесь можно было встретить главных редакторов уважаемых изданий, солистов оперного театра, фотомоделей, музыкантов и, конечно же, поклонников авторского кино. Отлично помню, как мчал с пар на очередное «заумство». Кофе, бутер с колбасой… и, вперед, смотреть новую нетленку от Ларса фон Триера.
Фото: Архивы пресс-служб
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