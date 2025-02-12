Закрылось, и сердце вон!

Ксения Возгорькова

Редактор

Бар «Аоши»

Небольшой, скрытый от посторонних бар в самом сердце Ленинградской – «Аоши». Безумно скучаю по онигири – да, таких, какие были тут, не делают больше нигде.

Шаурмичная новой школы «Заря»



С момента расставания прошло не так много времени, но я уже успела понять, что конкурентов «Заре» в Самаре как-то и нет. Тоскую по донеру «Берлин» – тому самому – с капустой и свеклой.