Не фалафелем единым: что где есть в Самаре без мяса

Уже двенадцать лет я не ем мясо, при этом позволяю себе молочные продукты, морепродукты и красную рыбу. За это время я составила личный топ блюд, которые регулярно заказываю в самарских кафе, кофейнях и барах.

Фалафель – классика вегетарианского – и не только – меню, которой в нашем городе несправедливо мало. С фалафелем обычно беру салат из «Сойки», теллер из «Сезонки» и шаурму из небольшого павильона на пересечении Ленинградской и Галактионовской.

Сложно свернуть за уголок в центре города и не наткнуться на грузинскую кухню. Модные интерьеры, хинкали с креветкой и хачапури-карбонара – все это вовсе не про Грузию. Настоящая картвельская кухня чаще всего не так заметна для глаз прохожего: например, сыр сулугуни с томатами можно найти в «Хинкальной» на Некрасовской. Там же – хинкали с сыром, но они встречаются крайне редко. Хиты грузинской кухни – лобио и хачапури – я обычно беру у Эрика в «Тбилиси» на Чапаевской.

Больше всего в жизни я люблю домашние макароны с сыром, хотя за двенадцать лет жизни без мяса нашла им несколько конкурентов в самарских заведениях: так, я часто забегаю на шпинатную пасту в «Толстой» и ригатони с лесными грибами в «Конфитюр».

За хлеб с маслом… а точнее – за вареники все продам! За ними однозначно стоит идти в «Борю» – тут без конкуренции. На выбор готовят с картошкой и грибами, а еще бывают сезонные спэшлы – с сыром и творогом.

Лучшие в вопросе выпечки – чебуречная на Троицком рынке. Особенно вкусный там жареный пирожок с луком и яйцом. А вот блинчики – с грибами и сыром – круто готовят в «Блинарях» на Куйбышева, бургеры – однозначно в «Зомби баре». Моя рекомендация – бургер «О, травоед» с картофельной котлетой, а тем, кто позволяет себе рыбу, советую «Пиранью» с филе горбуши. С пиццей практически всегда выручают «Культ карго»: выбираю между свит-чизом, грибной с трюфелем или маргаритой. Любителям морепродуктов точно пробовать фрутти ди маре из «Перчини».

На завтрак чаще всего я ем драники. Всем определенно стоит хотя бы раз заказать драник с грибами из «Праги» и с «яйцом Пашок» (да, да, именно так) из «Ветерка» – в меню он идет с беконом, но вы можете попросить убрать мясо. Драники из кабачка лучшие – по моему мнению – готовят в «Конфитюре».