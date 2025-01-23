Где в Самаре смешивают безалкогольные коктейли? Отвечает Евгения Тимакова!

Специально для всех, кто обожает атмосферу самарских баров и не хочет выпадать из кутеж-программы выходного дня, главный редакционный эксперт по патитаймингу Евгения Тимакова нашла простое и эффективное решение – безалкогольные коктейли – и составила программу безалкогольного бар-хоппинг-тура.
Мне нравится вся эта пати-атмосфера, но в какой-то момент я поняла, что больше не хочу сходить с дистанции из-за крепости напитков. Поэтому, чтобы не лишать себя возможности веселиться, я перешла – добровольно! – на безалкогольные коктейли: так ты вроде и из ритма вечеринки не выпадаешь, и за «детский» стол не пересаживаешься. Для всех, кто разделяет мою точку зрения, делюсь своими любимыми коктейлями
В «Английском кабинете» барного особняка «Посольство» представлен солидный выбор безалкогольных реплик коктейльной «классики»: «Дайкири», «Виски сауэр», джин-тоник и «Негрони». Попробовала последний, потому что всегда хотелось узнать, можно ли передать неповторимую горькость оригинала с помощью безалкогольных компонентов. Итог знакомства: очень достойная вкусовая передача и горечь на высоте, вот только терпкость оригинального коктейля повторить сложно, поэтому, если гнаться за стопроцентной заменой, лучше ориентироваться на реплики напитков с меньшим градусом. Именно такую я нашла здесь же в «Русском зале», где обнаружился «Апельсиновый спритц»: безалкогольный апельсиновый биттер, безалкогольное игристое и содовая. Прекрасная замена классическому «Аперолю» с терпким вкусом: не очень плотный и совсем не сладкий – настоящая находка для длинных новогодних выходных.
В старом добром «Идоле» мне повезло попасть на проработку новых безалкогольных позиций и попробовать коктейль на основе домашнего безалкогольного ароматного рома, приготовленного на кокосовой воде. У этого коктейля еще нет названия, но есть большое будущее и яркие ноты кофе и цитрусов. Ценители безалкогольных реплик оценят тот факт, что команда бара отказалась от готовых покупных компонентов в пользу тщательно проработанных домашних заготовок. Я вот оценила. И внесла в свою коллекцию «Это на Новый год» еще один коктейль «Гимлет», приготовленный на основе безалкогольного джина собственного производства, который содержит лимон, кориандр, имбирь, белый перец, анис, кардамон и полынь. Получается яркий насыщенный букет, который сильно отличается от покупных безалкогольных позиций. В лучшую сторону.
В новом руин-баре от семьи Козаченко я открыла для себя «Ромашковое поле» – точную копию старшего алкогольного брата. В «Кутеже» этот авторский и очень необычный коктейль с легким освежающим вкусом готовят на основе безалкогольного джина, яичного белка, тоника с ананасом и ромашкового кордиала. Нежность белковой пены, яркий аромат свежих ростков гороха и кислинка ананаса – идеальный микс для новогодней круговерти.
Закончить список рекомендаций я хочу коктейлем «Каваи», который готовят в «Тати Номи» – баре, в котором я открыла для себя безалкогольный мир «не лимонадов» и придумала концепцию этой колонки. «Каваи», созданный на основе безалкогольного апельсинового биттера с добавлением сока лимона, вишневого пюре, малинового сиропа и обесцвеченного грейпфрутового сока, – это почти идеальный баланс плотности, насыщенности, сладости и легкой горчинки. А томатный нори, сублимированная малина и огромный куб льда, который медленно тает в бокале, не размывая водой компоненты коктейля, дают дополнительный эффект.
Текст: Евгения Тимакова
Фото: Архив пресс-служб
Комментарии (0)