Где в Самаре смешивают безалкогольные коктейли? Отвечает Евгения Тимакова!

В «Английском кабинете» барного особняка «Посольство» представлен солидный выбор безалкогольных реплик коктейльной «классики»: «Дайкири», «Виски сауэр», джин-тоник и «Негрони». Попробовала последний, потому что всегда хотелось узнать, можно ли передать неповторимую горькость оригинала с помощью безалкогольных компонентов. Итог знакомства: очень достойная вкусовая передача и горечь на высоте, вот только терпкость оригинального коктейля повторить сложно, поэтому, если гнаться за стопроцентной заменой, лучше ориентироваться на реплики напитков с меньшим градусом. Именно такую я нашла здесь же в «Русском зале», где обнаружился «Апельсиновый спритц»: безалкогольный апельсиновый биттер, безалкогольное игристое и содовая. Прекрасная замена классическому «Аперолю» с терпким вкусом: не очень плотный и совсем не сладкий – настоящая находка для длинных новогодних выходных.