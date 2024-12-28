Гастробренд города: какие заведения славят волжскую кухню

Что такое гастрономический бренд Самары? Какие заведения популяризируют волжскую кухню? Директор Самарского туристского информационного центра (ТИЦ) Анна Павкина рассказала о том, как местные рестораторы формируют гастрономический и культурный код региона, что помогает привлекать туристов, и какие планы у Самары на встречу арабских гостей.

Путешествуя по России, замечаешь, что местная кухня играет все большую роль в формировании уникальных туристических продуктов и привлечении гостей. В последние несколько лет в Самарской области гастрономия увлекает все больше людей, и объекты общественного питания становятся точками притяжения и драйверами формирования новых туристических потоков. Даже со стороны туроператоров наблюдается серьезный спрос на работу с флагманскими ресторанными сетями Самары, так как они понимают, что гастрономия и все, что связано с волжской идентичностью в плане питания — формирование уникальной кухни и нового продуктового предложения, — находится в тренде и пользуется спросом. Туристичестский информационный центр (ТИЦ) является связующим звеном между предприятиями питания и нашими туроператорами. Мы занимаемся упаковкой туристических программ и даем четкое позиционирование этим продуктам.

Большой шаг к формированию новых турпродуктов и маршрутов по гастрономической тематике сделал совместный проект ТИЦ и Собака.ru, выпущенный в прошлом году. Гастрономический путеводитель по региону дал возможность посмотреть на все разнообразие ресторанов. Это позволило понять вектор развития туристических продуктов и форматы позиционирования гастропутешествий. Путеводитель активно расходится на международных выставках и форумах.

Ресторанные сети и холдинги Самары — не только про гастрономию, но и про просвещение гостей. Высокий уровень блюд, хороший сервис, уровень подачи и вкус — неоспоримые факты, свойственные самарской гастрономии. Наши рестораны все больше и больше становятся не только про вкус, но и про культуру. Они открывают новые формы коммуникаций и просвещения в плане гастрономической идентичности самарского региона в целом.

Смело могу сказать, что проекты, которые делают наши крупнейшие холдинги, такие как «Поляна», Milimon Family — «Искусство есть», «Искусство есть. Театр», «Волжский сезоны» — это самодостаточные гастрономическиt продукты, которые пользуются спросом и популярностью у туристов. Когда гость приезжает в новый регион, он, конечно же, наряду с подбором гостиницы и программы, смотрит, где можно попробовать что-то интересное и идентичное. В самарских, тольяттинских и даже в нескольких сызранских заведениях еда — не просто еда, но и уникальный повод для посещения туристов. Именно в ресторанах зачастую происходит первое знакомство с городом. Проведя время на ужине в ресторане или на завтраке в ремесленной пекарне, можно много узнать о регионе — о его достопримечательностях, событиях, культурной жизни, понять, кто такой волжанин. Рестораны с помощью гастрономии раскрывают культурный код региона — это и хлебная столица, и волжская кухня, и пивные традиции.

Большое уважение вызывает то, что наши рестораторы не боятся открывать свои заведения в объектах культурного наследия. Ни для кого не секрет, что статус ОКН накладывает определенные ограничения для субъекта, который в нем находится. Но гостю интереснее приходить в этом здании и знакомиться с его историей. Особо хочется отметить, что рестораторы, понимая важность поддержки друг друга, активно работают с местными поставщиками и крестьянско-фермерскими хозяйствами, тем самым формируя локальную кухню и поддерживая большое количество предпринимателей в смежных отраслях.

В нашем регионе такие сильные ресторанные холдинги, что они работают не только на свой имидж и извлечение коммерческой прибыли, но и на формирование положительного туристского образа региона. Они вкладывают деньги в организацию пресс-туров на территорию Самарской области с участием федеральных СМИ, разделяя с нами функции по продвижению Самарской области на территории Российской Федерации и в дружественных странах. Также многие наши прогрессивные рестораторы имеют собственное производство — делают локальные блюда и продукты, которые потом поставляются в ряд гостиниц, что опять же привлекательно для туристов.

Качественные преобразования самарской гастрономии заметны и экспертному сообществу. Наши рестораторы второй год завоевывают престижные премии в сфере гастрономии — «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» и «Что где есть». Участвуют в событийных конкурсах, которые формируют образ Самарского региона как активного гастрономического игрока на карте России со своим собственным культурный кодом. Мы не похожи на наших соседей, которые имеют ярко выраженную национальную кухню, на те регионы, в которых есть исторически сложившиеся способы приготовления блюд, на те места, где готовят из редких местных видов рыб или животных, как например, Мурманск с его особенной арктической кухней. Мы уникальны в своем историческом становлении волжской кухни, основанной на традиции и местных продуктах.

ТИЦ всячески поддерживает наших рестораторов в информационном плане — делаем специальные проекты, приглашаем СМИ, активно снимаем различные тревел-передачи и тематические выпуски в тревел-медиа. Не оставляем их без внимания при формировании выставочных программ в регионах, а также активно интегрируем в работу с иностранными туристами.

Сейчас мы дорабатываем специальный тур для арабских туристов, который уже одобрен Центром стратегических разработок и презентован на выставке в Катаре. Мы его продвигаем совместно с национальным туристическим брендом Discover Russia. Ни для кого не секрет, что в плане гастрономии эта категория туристов считается очень-очень требовательной. Мы поставили перед собой амбициозную задачу и уже уверенно работаем при активной поддержке самарских рестораторов.