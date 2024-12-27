Ирек Муратов: «Я чувствую себя дирижером, который полностью регулирует все процессы»

«Грузинские рестораны уникальны, в них — душа и свет»

Ресторанный бизнес: сколько лет вы работаете в этой сфере?

Мой путь в ресторанном бизнесе начался в 2010 году: на тот момент мне было 26 лет. Тогда я вместе с партнером Раисом Валеевым открыл первое заведение Cafe del Mar в Набережных Челнах. Наше совместное дело мы начинали без великих денег и каких-либо дополнительных ресурсов. Все строилось на желании.

Мы нашли новое помещение, а после открытия сразу же быстро взлетели. И это было неслучайно: кафе находилось рядом с ночным клубом и работало оно до пяти утра. К нам часто приходили на афтепати играть в бильярд. К тому же меню было простым и понятным для всех: мы делали акцент на роллах и пицце.

Начинать свое дело практически без сбережений — сложная история. Кто помогал вашему стартапу делать первые шаги?

Самая мощная поддержка была от партнера Раиса и моей жены. Признаюсь, у меня были переживания и сомнения насчет того, что что-то может не получиться. Сейчас вспоминаю, что на старте проекта мы оплатили аренду помещения за первый и последний месяцы, и у нас практически не осталось денег даже на минимальный косметический ремонт. И тогда мы решили делать все своими руками: мы были и малярами, и строителями, и дизайнерами. А как иначе?

А когда появились «Грузинские истории»?

В 2019 году мы открыли первый ресторан «Грузинские истории» в том же городе — в Набережных Челнах. Тогда грузинские рестораны можно было пересчитать по пальцам, ниша была практически свободна, а спрос и популярность — зашкаливали. Нам повезло, потому что мы быстро нашли помещение, которое подходило не только для ежедневной работы в формате ресторана, но еще и служило площадкой для проведения праздников и торжеств.

В этот раз я был полностью уверен, что у нас точно все получится. Грузинские рестораны уникальны, в них — душа и свет. Сюда гость приходит не только за едой, но и за эмоциями от интерьера, кухни и самого сервиса.

Часто ли вы бывали в Грузии? Важно ли часто посещать эту страну тем, кто хочет открыть грузинский ресторан в России?

Грузинские рестораны в Тбилиси и в Самаре отличаются кардинально. Конечно, такие заведения в Грузии будут более аутентичными и колоритным — полностью перенять все эти качества очень сложно и, я бы сказал, практически невозможно. Поэтому и частые визиты в эту страну не обязательны. Я был в Грузии всего единожды, но в планах посетить ее еще хотя бы пару раз.