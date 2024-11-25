Alfred приглашает на ужин для искушенных: в Самару приезжает шеф-повар премиального ресторана итальянской кухни IL Lago dei Cigni

Известный в Санкт-Петербурге – и не только! – шеф-повар Дмитрий Трушкин вместе с шефом ресторана Alfred Анатолием Заботкиным устроят для самарских фуди гастрономический праздник.

В этот четверг 28 ноября ресторан Alfred примет почетного гостя из Северной столицы: ученик знаменитого шефа Бенуа Виолье, который работает в ресторане с тремя звездами Michelin, и шеф-повар премиального ресторана итальянской кухни IL Lago dei Cigni Дмитрий Трушкин приедет в Самару, чтобы вместе с шеф-поваром Alfred Анатолием Заботкиным организовать гастрономический ужин с волжскими специалитетами на итальянский манер.

Гостей вечера ждут изысканные блюда, которые докажут, что волжские деликатесы идеально сочетаются с гастрономическими традициями Средиземноморья! Дмитрий предложит гостям хрустящий топинамбур со свежепросоленной осетровой икрой и ароматом белого трюфеля, неклассический тартар из копченого муксуна с эспумой из картофеля и икрой палтуса и равиоли, начиненные тыквой и волжскими раками на горячее. Анатолий удивит гостей ресторана перепелиным яйцом в пепле на свежем сене с углем из маниоки, карпаччо из оленины с томленым луком и черным трюфелем и каре дикого кабана с вяленой свеклой. А завершением ужина станет совместный десерт от двух шефов: сабайон с крошкой амаретти и черной грушей.