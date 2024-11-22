Мы начинаем главную гастрономическую премию города: «Что Где Есть в Самаре-2024»

На сайте ежегодной премии Собака.ru началось голосование за ударников гастрономического труда, распределенных по 15 номинациям.
Хорошая новость: главная гастрономическая премия города «Что Где Есть в Самаре-2024» стартует прямо сейчас и закончится в пятницу 29 ноября. Мы сформировали 15 номинаций и собрали всех героев гастрономического труда и ударников ресторанной сферы города на Волге и назовем имена победителей на закрытой церемонии награждения, которая состоится в субботу 30 ноября: вручим памятные тарелки и славно повеселимся.
Чтобы определить победителей в каждой номинации, нам нужны ваши голоса: голосовать можно начать прямо сейчас
На всякий случай, напомним, что мы считаем победителями всех лауреатов нашей ежегодной ресторанной премии, и попросим обойтись без ботов, накруток и прочих нечестных схем.
Лучший ресторан
Vivi / W-Cocktails&Food / Alfred / «Ливингстон» / «Магадан»
Лучший шеф-повар
Иван Оленин, «Магадан» / Анатолий Заботкин, «Кухмистерская фон Вакано» / Сергей Корнев, Ассоциация ресторанов Milimon Family / Андрей Воробьев, La Volte / Евгений Гурин и Андрей Рогачев, «Ресторанная Компания Поляна» / Ян Сорока, W - cocktails&food
Лучший новый ресторан
Lunasole / Koza Tapas / «Гринберг» / Meat Happens BBQ / «Городская усадьба»
Лучший ресторан на каждый день
«Искра» / «Перчини» / «Где нас нет» / Osteria Lora / «Едатека» / «Ресторан честных цен»
Лучший ресторан с доставкой в Яндекс.Еда
«ПельМаn» / Ferma / «Дом Нино» / «Искра бистро» / Edateca / Robbi Cafe Italiano / «Хачапури тётушки Марико» / «Русико»
Лучший гастробар
«Рюмочка» / «Гастропаб 1903» / Friendly Wines Cafe / «Тати Номи» / «Волжайна» / «Посольство»
Лучший мясной ресторан
Meat Happens BBQ / Ribay / «Ваще огонь» / Meat Fix / «МясО»
Лучший азиатский ресторан
Nebo / «Хокку» / «Харизма» / «Джонни Ву» / «Тай Китай»
Лучший грузинский ресторан
«Мушмула» / «Дом Нино» / Puri / Vinograd
Лучшая кофейня
«Корж Кофе» / Surf Coffee / Skuratov / Muwa / White Cup / Lumos Barista Lab / «Дринкит»
Лучший стритфуд
Chicko / «Культ Карго» / The Burger Out / «Дача»
Лучшие завтраки
«Эклерная» / «Кэрри» / «ЗоЗо» / «Дуся» / «Этажи»
Лучшая паста
Cucina Casu / Osteria Lora / Caffe47 / Vivi / «Искра» / «Коза Паста»
Лучшие настойки
«Боря» / «Турбаза Ветерок» / «Проходная» / «Проливошная» / «Свойский» / «Бармузей Васи Ложкина»
Лучший хлеб
«БулкаНетто» / «Белотурка» / «То самое тесто»
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