Мы начинаем главную гастрономическую премию города: «Что Где Есть в Самаре-2024»

На сайте ежегодной премии Собака.ru началось голосование за ударников гастрономического труда, распределенных по 15 номинациям.

Хорошая новость: главная гастрономическая премия города «Что Где Есть в Самаре-2024» стартует прямо сейчас и закончится в пятницу 29 ноября. Мы сформировали 15 номинаций и собрали всех героев гастрономического труда и ударников ресторанной сферы города на Волге и назовем имена победителей на закрытой церемонии награждения, которая состоится в субботу 30 ноября: вручим памятные тарелки и славно повеселимся.

Чтобы определить победителей в каждой номинации, нам нужны ваши голоса: голосовать можно начать прямо сейчас

На всякий случай, напомним, что мы считаем победителями всех лауреатов нашей ежегодной ресторанной премии, и попросим обойтись без ботов, накруток и прочих нечестных схем.