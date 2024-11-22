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Что Где Есть

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Мы начинаем главную гастрономическую премию города: «Что Где Есть в Самаре-2024»

На сайте ежегодной премии Собака.ru началось голосование за ударников гастрономического труда, распределенных по 15 номинациям.

Хорошая новость: главная гастрономическая премия города «Что Где Есть в Самаре-2024» стартует прямо сейчас и закончится в пятницу 29 ноября. Мы сформировали 15 номинаций и собрали всех героев гастрономического труда и ударников ресторанной сферы города на Волге и назовем имена победителей на закрытой церемонии награждения, которая состоится в субботу 30 ноября: вручим памятные тарелки и славно повеселимся.

Чтобы определить победителей в каждой номинации, нам нужны ваши голоса: голосовать можно начать прямо сейчас

На всякий случай, напомним, что мы считаем победителями всех лауреатов нашей ежегодной ресторанной премии, и попросим обойтись без ботов, накруток и прочих нечестных схем.

Лучший ресторан

Vivi / W-Cocktails&Food / Alfred / «Ливингстон» / «Магадан»

 

Лучший шеф-повар

Иван Оленин, «Магадан» / Анатолий Заботкин, «Кухмистерская фон Вакано» / Сергей Корнев, Ассоциация ресторанов Milimon Family / Андрей Воробьев, La Volte / Евгений Гурин и Андрей Рогачев, «Ресторанная Компания Поляна» / Ян Сорока, W - cocktails&food

 

Лучший новый ресторан

Lunasole / Koza Tapas / «Гринберг» / Meat Happens BBQ / «Городская усадьба»

 

Лучший ресторан на каждый день

«Искра» / «Перчини» / «Где нас нет» / Osteria Lora / «Едатека» / «Ресторан честных цен»

 

Лучший ресторан с доставкой в Яндекс.Еда

«ПельМаn» / Ferma / «Дом Нино» / «Искра бистро» / Edateca / Robbi Cafe Italiano / «Хачапури тётушки Марико» / «Русико»

 

Лучший гастробар

«Рюмочка» / «Гастропаб 1903» / Friendly Wines Cafe / «Тати Номи» / «Волжайна» / «Посольство»

 

Лучший мясной ресторан

Meat Happens BBQ / Ribay / «Ваще огонь» / Meat Fix / «МясО»

 

Лучший азиатский ресторан

Nebo / «Хокку» / «Харизма» / «Джонни Ву» / «Тай Китай»

 

Лучший грузинский ресторан

«Мушмула» / «Дом Нино» / Puri / Vinograd

 

Лучшая кофейня

«Корж Кофе» / Surf Coffee / Skuratov / Muwa / White Cup / Lumos Barista Lab / «Дринкит»

 

Лучший стритфуд

Chicko / «Культ Карго» / The Burger Out / «Дача»

 

Лучшие завтраки

«Эклерная» / «Кэрри» / «ЗоЗо» / «Дуся» / «Этажи»

 

Лучшая паста

Cucina Casu / Osteria Lora / Caffe47 / Vivi / «Искра» / «Коза Паста»

 

Лучшие настойки

«Боря» / «Турбаза Ветерок» / «Проходная» / «Проливошная» / «Свойский» / «Бармузей Васи Ложкина»

 

Лучший хлеб

«БулкаНетто» / «Белотурка» / «То самое тесто»

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