Новинки «небесного» меню, бизнес-ланчи на Станкозаводе и день рождения «Винотеки»: самые яркие новости гастрономического мира Самары

В Самаре только и разговоров о том, как бы не пропустить неожиданно полученные дополнительные летние дни. Специально для всех, кто хочет провести «бонусное» лето со вкусом – в прямом и в переносном смысле этого слова – собрали новости от самарских рестораторов.

С прошлого понедельника в бистро «Зозо» можно заказывать бизнес-ланчи – теперь с полудня до четырех вечера на «Станкозаводе» можно сытно перекусить.

Команды ресторана Nebo и кофейни «Корж» приготовили для своих гостей осенние новинки. В «небесном» меню появились такие интересные блюда, как большой зеленый салат с фалафелем из тыквы, рубленый лосось на гриле с лемонграссом, запеченный осьминог с муссом из пармезана и кремом из тыквы и сherry punch с вишней, яблоком, корицей и киви. А в «Корже» сезонный чай – например, «Копченую грушу», которой подожженная яблочная щепа придает напитку копченый вкус и аромат – подают со специальной карточкой, которая переводит на «природный плейлист» - он помогает перенестись из шумного города к костру, послушать шум ветра, треск костра или грозу.

Проект Vinoteca Friendly Wines отмечает седьмой день рождения и дарит подарки – бонусные баллы – всем своим друзьям! А Собака.ru от души поздравляет пионеров продвижения винной культуры на берегах Волги и основателя проекта Алексея Шиповского.

А команда ресторана Vivi предлагает запланировать на следующую среду «Путешествие в Азию» и приготовила уникальную арт-программу с восточным колоритом: шесть подач-гастропар, которые помогут понять тонкий мир восточной кухни, подчеркнув его роскошными букетами с лучших виноградников Старого Света.