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Что Где Есть

Новинки «небесного» меню, бизнес-ланчи на Станкозаводе и день рождения «Винотеки»: самые яркие новости гастрономического мира Самары

В Самаре только и разговоров о том, как бы не пропустить неожиданно полученные дополнительные летние дни. Специально для всех, кто хочет провести «бонусное» лето со вкусом – в прямом и в переносном смысле этого слова – собрали новости от самарских рестораторов.

  • С прошлого понедельника в бистро «Зозо» можно заказывать бизнес-ланчи – теперь с полудня до четырех вечера на «Станкозаводе» можно сытно перекусить.
  • Команды ресторана Nebo и кофейни «Корж»  приготовили для своих гостей осенние новинки. В «небесном» меню появились такие интересные блюда, как большой зеленый салат с фалафелем из тыквы, рубленый лосось на гриле с лемонграссом, запеченный осьминог с муссом из пармезана и кремом из тыквы и сherry punch с вишней, яблоком, корицей и киви. А в «Корже» сезонный чай – например, «Копченую грушу», которой подожженная яблочная щепа придает напитку копченый вкус и аромат – подают со специальной карточкой, которая переводит на «природный плейлист» - он помогает перенестись из шумного города к костру, послушать шум ветра, треск костра или грозу.
  • Проект Vinoteca Friendly Wines  отмечает седьмой день рождения и дарит подарки – бонусные баллы – всем своим друзьям! А Собака.ru от души поздравляет пионеров продвижения винной культуры на берегах Волги и основателя проекта Алексея Шиповского.
  • А команда ресторана Vivi предлагает запланировать на следующую среду «Путешествие в Азию» и приготовила уникальную арт-программу с восточным колоритом: шесть подач-гастропар, которые помогут понять тонкий мир восточной кухни, подчеркнув его роскошными букетами с лучших виноградников Старого Света.

 

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Архивы пресс-служб

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