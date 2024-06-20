Ныряем в летний сезон с гидом «Что Где Есть в Самаре – 2024»

Редакция «Cобака.ru» выпустила гид с лучшими ресторанами, поварами и блюдами Самары и области, чтобы никто не упустил ни одной вкусной ноты из мелодии этого лета.
Новый гастрономический гид с лучшими заведениями региона уже в городе! Всех, кто найдет его в самарских кафе, ресторанах и барах ждут:
- Редакционные подборки лучших – мы так считаем! – кофеен, ресторанов с видом, гастробаров, заведений для мясоедов, авторских концепций, стритфуд-корнеров, баров и европейских и грузинских ресторанов.
- Откровенные интервью с директором ресторанного комплекса Beluga, основателем мегавселенной Ulandy и учредителем «Проливошной» и «Бутылиста».
- Самарские гастрономические истории: как развивались сети «Корж Кофе» и Vittoria Gourmet
- Гастрономические открытия: список ресторанов, которые совсем недавно распахнули свои двери.
Но это еще не все! В этом году читателей гастрономического гида ждет бонус: путеводитель по Самарской области «Что Где Делать в Самаре - 2024» с гостиницами, глэмпингами и базами отдыха.
Всем вкусного лета!
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