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  • Гастрономический гид по Самаре 2024
Что Где Есть

Ныряем в летний сезон с гидом «Что Где Есть в Самаре – 2024»

Редакция «Cобака.ru» выпустила гид с лучшими ресторанами, поварами и блюдами Самары и области, чтобы никто не упустил ни одной вкусной ноты из мелодии этого лета.

Новый гастрономический гид с лучшими заведениями региона уже в городе! Всех, кто найдет его в самарских кафе, ресторанах и барах ждут:

Но это еще не все! В этом году читателей гастрономического гида ждет бонус: путеводитель по Самарской области «Что Где Делать в Самаре - 2024» с гостиницами, глэмпингами и базами отдыха.

Всем вкусного лета!

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Теги:
Гастрономический гид по Самаре 2024

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